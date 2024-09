Luego de reunirse con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social, uno de los referentes de la Agrupación Mariano Ferreyra, Pablo Barragán, contó que le pidió a la Municipalidad que integren a más personas al Programa Municipal de Seguridad Alimentaria y que incrementen el monto de la tarjeta. Además, reclamó por la caída del empleo en la ciudad y la entrega de la canasta navideña a fin de año.

Orientado a grupos familiares bajo línea de indigencia, en situación de vulnerabilidad y riesgo alimentario, el programa consiste en una tarjeta con un monto fijo de dinero destinado a la compra de alimentos en distintos comercios de la ciudad, según consigna la página oficial del Municipio.

“Hoy estamos en una jornada de lucha, atendiendo la grave situación económica que se está viviendo, donde los trabajadores aún teniendo trabajo no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, así que imagínense de los compañeros que cobran un programa que desde diciembre se congeló en 158 mil pesos”, le explicó a El Marplatense las razones por las que pidieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social.

Según sostuvo, le plantearon al Municipio y a la cartera local que necesitan una “atención mayor” en los barrios de Mar del Plata y Batán, y propusieron “que integren a más vecinos al programa municipal de alimentos” y que, a su vez, esa política social “tenga un aumento” porque el monto “es muy bajo”.

Asimismo, el líder de la organización comentó que otro de los puntos que se trataron en la reunión fueron el contexto de los puestos de trabajo, debido a que consideran que “la situación más complicada es la caída del empleo en la ciudad, que se ha profundizado en los rankings de todos los años”.

“Se acercan las fiestas y a diferencia del año pasado, que no dieron las canastas navideñas, entendemos que en este diciembre no pueden desatender esa problemática. Lo planteamos con tiempo y trajimos un listado con las personas que necesitan esa asistencia. Ese fue el planteo que trajimos al Municipio, que lo escucharon pero no contestaron”, añadió.

Y por su lado, aseguró que desde Desarrollo Social “se comprometieron a aumentar las partidas de alimentos” que reciben, aunque subrayó que “solo es un paliativo” y no lo que necesitan.