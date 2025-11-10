Representantes del Centro de Castilla y León y del programa radial ¡Arre que va! realizaron la entrega oficial de los productos recaudados durante la reciente edición del Festival de Cine Español Solidario - CINESPA25 a las autoridades del Banco de Alimentos. El evento fue auspiciado por el Centro Cultural Español de Buenos Aires, dependiente de la Embajada de España en Argentina.

La iniciativa solidaria se desarrolló a lo largo de cinco funciones en la sala del Colegio de Escribanos, que cedió sus instalaciones para las proyecciones. Gracias a la participación del público, se logró reunir casi media tonelada de alimentos no perecederos que serán distribuidos en distintos comedores de Mar del Plata, entre ellos el del Jardín Municipal Nº13 del barrio Las Heras, apadrinado por la entidad castellano-leonesa.

Como en ediciones anteriores, las películas fueron aportadas en forma gratuita por el Centro Cultural Español de Buenos Aires, reafirmando el compromiso cultural y social de la institución.

Entre las entidades que han recibido alimentos en festivales anteriores se encuentran el Hogar de la Hermana Marta, el Hogar de enfermos crónicos de la Gruta de Lourdes, el Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, el comedor de la Parroquia del Barrio Santa Rita y el Hogar Nazaret de Cáritas Mar del Plata.

