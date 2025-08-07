Debut con triunfo de Las Panteritas con Morena Chiappero
Comenzó el Mundial U21 de Indonesia donde Argentina superó a Canadá por 3-0 con la marplatense Morena Chiappero como titular.
Comenzó el Mundial U21 de Indonesia donde Argentina superó a Canadá por 3-0 con la marplatense Morena Chiappero como titular.
El timonel marplatense del Club Náutico participó del Campeonato Mundial de Moth que se desarrolló en Nueva Zelanda y terminó en el puesto 20.
Argentina cayó en la tercera presentación del Mundial de Tailandia por 3-0 ante Eslovenia y quedó eliminada de la competencia. Azul Benítez participó ingresando desde el banco.
La campeona olímpica argelina no podrá competir en Liverpool tras la negativa del TAS a suspender la norma de controles genéticos obligatorios. La taiwanesa Lin Yu-ting también quedó marginada por decisión de su federación.
El marplatense Ulises Saravia hizo su estreno en el Campeonato Mundial de Singapur donde se metió entre los 16 mejores de la prueba de 100 metros espalda. No pudo en semifinales seguir avanzando.
Las entradas tendrán un valor inicial de 60 dólares, pero el costo podrá incrementarse hasta más de 6.700 según la demanda. El sistema se implementará por primera vez en una Copa del Mundo.
El marplatense Diego Lacamoire será uno de los cinco argentinos que competirá en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio.
La Selección Argentina con la marplatense Azul Benítez, cayó 3-1 ante Estados Unidos en la segunda presentación del Mundial de Tailandia.
La armadora marplatense Azul Benítez integra la lista definitiva del seleccionado argentino que disputará el certamen más importante del año. Argentina debutará el viernes 22 de agosto frente a República Checa.
En su segunda presentación en el Campeonato Mundial, el marplatense Ulises Saravia tuvo otra destacada actuación terminando 11° en los 50 metros espalda.
La marplatense logró el oro en formas VI Dan Senior y Ariel Vargas sumó una medalla de bronce en el primer día de competencia.
Los taekwondistas marplatenses Santiago Campaner, Santino Toloza y su instructora Ayelen Caba competirán en el certamen internacional que se desarrollará en España del 24 al 27 de julio.