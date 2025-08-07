Debut con triunfo de Las Panteritas con Morena Chiappero
Comenzó el Mundial U21 de Indonesia donde Argentina superó a Canadá por 3-0 con la marplatense Morena Chiappero como titular.
Comenzó un nuevo Mundial de categorías formativas para las Selecciones Argentinas. En este caso, Indonesia es sede del Torneo U21 donde participa el equipo nacional que ha comenzado su camino con un buen triunfo.
Las “Panteritas” se enfrentaron con Canadá en el debut imponiéndose por 3 a 0 con parciales 25-19, 26-24 y 25-15 para dar un paso clave en la búsqueda del pasaje a la siguiente ronda del certamen.
La marplatense Morena Chiappero fue titular en el equipo nacional aportando 2 puntos; mientras que Martina Bednarek se posicionó como la máxima anotadora con 16 para la Selección. También se destacaron Aguilar y Garibaldi, con 11 y 10 cada una.
Este jueves, la Selección seguirá su camino en el torneo desde las 23 horas enfrentándose con Puerto Rico y el sábado harán lo propio con Serbia. La continuidad del torneo serán el lunes ante Vietnam y el martes frente al local, Indonesia.
Cabe destacar que en la Zona A, luego de esos cinco partidos, los cuatro mejores equipos se meterán en los octavos de final de la competencia.
Argentina: Cabrera (6), Chiappero (2), Margaria (8), Garibaldi (10), Bednarek (16), Aguilar (11), De la Fuente (L). Ingresaron: Detzel (-), Martínez Casas (3), Franco (-), Routaboul (-), Studer (-).
MUNDIAL U21 FEMENINO
Argentina vs. Canadá 3-0 (25-19, 26-24, 25-15)
7/8, 23hs – Argentina vs. Puerto Rico
9/8, 00hs – Argentina vs. Serbia
11/8, 00hs – Argentina vs. Vietnam
12/8, 09hs – Indonesia vs. Argentina
