En apenas un par de meses, el marplatense Matías Dell Olio pasó por los torneos más importantes de Skateboarding del planeta y fue protagonista. El pasado sábado se consagró subcampeón del mundo en los World Skate Games en Italia luego de haber sido finalista en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Después de un logro tan importante, habló desde Utrecht, en Países Bajos con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) analizando las diferencias entre aquella final olímpica y la final mundialista; además de su particular relación con Roma, la ciudad donde logró subirse el podio el pasado fin de semana: "Esta vez salió distinto, tengo una historia especial con Roma. Estaba intentando entrar a Tokio 2021 y mi última chance era en Roma, no pasé por un puesto hace tres años atrás. Entré a la siguiente clasificatoria en París y cuando volví quedé cuarto en este skatepark. Me puso en una buena posición para los Juegos y al año siguiente me fue mal. Esta vez fue todo distinto, sabía que no se definía hasta el último truco, me lo repetía a mí mismo porque era como un juego de ajedrez. Tenía un intento para entrar en el podio y esta vez se dio", destacó.

El segundo lugar lo obtuvo en el último truco que podía intentar y con una performance realmente destacada. En su ambición, fue por todo porque era su chance final de meterse en el Top 3: "Son trucos que tienen poco margen de error, si no salen perfectos, no salen. Apunté a eso porque quería pelear por el primer puesto. Estoy contento por como me manejé en todo el torneo, que fue largo y muy tenso. Patinar cuatro días a tu máximo ritmo es muy difícil. Sin pensarlo, era el campeonato del mundo y venía de un Juego Olímpico, tengo el potencial y la ética de trabajo; me siento muy confiado y eso me permitió sentirme cómodo en la pista. Es el mejor resultado de toda mi carrera", agregó como definición.

Hasta hace dos meses atrás, su realidad era muy distinta porque agregó dos lauros de los más destacados de su historia: "ser subcampeón del mundo es increíble, pero no me puedo quedar en la nube. Si lo ponés en perspectiva es muy loco todo. Toqué la puerta hace varios años y nunca abandoné. Creo que eso es lo que más importa de mi historia. Es alguien que tiene un sueño y no se rinde". Llegar ahí tuvo mucho de trabajo, pero también hizo los deberes para no dejar ningún cabo suelto: "Fue una locura porque tire una moneda en la Fontana Di Trevi pidiendo que me salgan mis trucos", confesó.

“Es el principio de cosas importantes para mi carrera”.

Por último, Dell Olio habló sobre el momento del podio, algo siempre soñado para cualquier deportista y que le tocó vivirlo en un Mundial: "fue una experiencia única, algo que no sentís todos los días. La energía de la gente alrededor mío era terrible, me miraban con ojos de respeto, sentí que logré algo muy importante. Es un gran resultado y el principio de muchas cosas importantes para mi carrera", dijo finalmente.