La boxeadora argelina Imane Khelif, campeona olímpica en París 2024, no podrá competir en los Campeonatos Mundiales de Boxeo que comenzarán este jueves en Liverpool. Así lo confirmó el presidente de World Boxing, Boris van der Vorst, en medio de una fuerte controversia por la implementación de controles genéticos obligatorios para las mujeres que participan en sus torneos.

Ads

Desde mayo de este año, el organismo internacional exige que todas las boxeadoras se sometan a pruebas PCR de verificación de sexo, una medida que Khelif decidió apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Sin embargo, el tribunal rechazó la suspensión cautelar solicitada por la argelina, lo que significa que la norma sigue vigente mientras se resuelve el caso de fondo. De esta manera, Khelif quedó automáticamente fuera de la cita mundialista.

La polémica no se limita únicamente a la campeona argelina. La taiwanesa Lin Yu-ting, también medallista dorada en los Juegos Olímpicos de París, se realizó el test exigido por World Boxing, pero finalmente su propia federación decidió retirarla de la competencia por considerar que no existían garantías ni transparencia suficientes en el proceso.

Ads

Van der Vorst defendió la postura de la organización al asegurar que la medida busca garantizar “competiciones seguras y justas” y que es aplicable a todas las participantes sin excepción. World Boxing, reconocido por el COI como el organismo encargado de regir el boxeo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, sostiene que los nuevos parámetros de elegibilidad son necesarios para ordenar la disciplina luego de los debates surgidos en París 2024, donde Khelif y Lin pudieron competir sin pruebas genéticas obligatorias.

De esta manera, el Mundial de Liverpool se pondrá en marcha sin dos de sus figuras más destacadas, en un contexto donde la discusión sobre la inclusión, la equidad y las regulaciones en el deporte vuelve a quedar en el centro de la escena internacional.

Ads