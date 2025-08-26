En la última presentación de la fase regular en el Campeonato Mundial de Voley Femenino; la Selección Argentina no pudo con Eslovenia y, luego de una derrota 3-0, quedaron eliminadas de la competencia.

Ads

Los parciales del partido fueron 25-20, 25-22 y 25-21, pero el equipo nacional necesitaba la victoria para seguir en carrera dentro del máximo torneo internacional de este año.

La marplatense Azul Benítez nuevamente estuvo en cancha, aunque la armadora no pudo sumar puntos para el equipo. La máxima anotadora, como en los dos partidos anteriores, fue Bianca Cugno con 16 unidades acomapañada por Rodríguez que sumó 9.

Ads

El partido comenzó parejo para ambos equipos. Argentina tuvo buenos momentos de Cugno, Rodríguez y Bertolino. Sin embargo, Eslovenia estuvo más ordenado y agresivo en bloqueo y ataque, lo que hizo que obtenga la delantera en el tanteador y se lleve el primer parcial por 25-20.

El segundo set fue parecido al primero: hasta el punto 13, ambos equipos venían igualados. Manteniendo el buen nivel en el bloqueo y a consecuencia de errores argentinos en el saque, el equipo eslovaco tomó ventaja 17-14 y 20-15. Las Panteras se ordenaron y achicaron la diferencia, pero Eslovenia presionó y ganó 25-22.

Ads

En el tercero, las europeas estuvieron fuerte en ataque y defensa desde el inicio. De a poco, Las Panteras mejoraron el juego en general y, con un excelente bloqueo de Bulaich y un puntazo de Cugno, igualaron en 15. A pesar de buenas acciones argentinas, Eslovenia dominó y lo cerró 25-21.

Con un triunfo y dos derrotas, Argentina quedó eliminada en un torneo donde sólo los dos primeros de cada grupo, lograban el acceso a los octavos de final.

Argentina: Mayer (1), Bertolino (7), Graff (2), Cugno (16), Rodríguez (9), Cabrera (3), Fortuna (L), Pelozo (L). Ingresaron: Bulaich (5), Benitez (-), Bednarek (-), Salinas (-), Perez (-).