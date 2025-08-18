A pocos días del inicio del Mundial de vóley femenino 2025 en Tailandia, la Federación Argentina confirmó la nómina oficial de Las Panteras y entre las convocadas aparece la marplatense Azul Benítez, quien ocupará uno de los puestos de armadora junto a Victoria Mayer.

El equipo dirigido por Facundo Morando llega a la cita mundialista tras una exigente gira preparatoria en Corea del Sur, donde sumó triunfos ante el conjunto local, Suecia y República Checa, y cayó frente a Japón y Francia. En relación a esos amistosos, se incorporaron al plantel Martina Bednarek y Micaela Cabrera, jugadoras que vienen de disputar el Mundial U21, además de la llegada de Martín Ambrosini como asistente técnico.

Argentina integrará el Grupo D, que tendrá un alto nivel competitivo con Estados Unidos, República Checa y Eslovenia como rivales. El debut será el viernes 22 de agosto a las 06:00 (hora argentina) frente a las checas; luego se medirá con las estadounidenses el domingo 24 a las 09:30 y cerrará la fase de grupos contra Eslovenia el martes 26 a las 06:00.

De acuerdo al formato, los dos primeros de cada zona clasificarán a la fase final, mientras que los demás equipos definirán su ubicación a través del ranking.

La presencia de Azul Benítez, que sigue consolidándose en la Selección Mayor, representa una nueva oportunidad para la jugadora surgida en Mar del Plata de competir en el máximo escenario internacional y vestir la camiseta celeste y blanca en un torneo que reunirá a las potencias del vóley mundial.

La lista de jugadoras convocadas al Mundial con la marplatense Azul Benítez.