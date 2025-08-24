Las Panteras jugaron su segundo partido en el Campeonato Mundial de Mayores que se está desarrollando en Tailandia. El equipo que tiene a la marplatense Azul Benítez en sus filas, cayó ante Estados Unidos por 3 a 1 y tendrá que jugar el martes ante Eslovenia para cerrar la fase regular.

El encuentro se definió con parciales 25-14, 23-25, 25-12 y 25-17, teniendo como máxima figura a Bianca Cugno que sumó 29 puntos en el equipo argentino.

En el primer set, Estados Unidos fue dominante desde el inicio, teniendo un mejor bloqueo y defensa. Argentina no pudo hacer mucho, no obstante, Cugno y Bulaich se mostraron sólidas. El equipo estadounidense se adelantó y se llevó el set por 25-14.

El segundo parcial comenzó con ventaja para el equipo rival, sin embargo, Las Panteras mejoraron la defensa y la agresividad en el saque. A pesar de haber estado abajo la mayoría del set, las chicas se adelantaron 23-21. Con un ataque de zaguero de Cugno, Argentina logró llevarse el set por 25-23 e igualar el partido.

Argentina jugó de igual a igual a Estados Unidos en el comienzo del tercero, sin embargo, las rivales se adelantaron 9-4 y 12-4. La Selección se acomodó un poco más en defensa, complicándole la posibilidad de hacer punto a las estadounidenses. Sin embargo, siguieron dominantes en todo momento y resolvieron el tercero por 25-12.

En el cuarto, Las Panteras pudieron hacerle más frente y volver a la agresividad del segundo set, acercándose 12-14, pero las estadounidenses siguieron con ventaja en el tanteador. A pesar de buenas acciones de ataque Cugno y Bertolino, Estados Unidos ganó el parcial por 25-17 y se llevó el partido.

Cabe destacar que la armadora marplatense Azul Benítez le tocó ingresar desde el banco pero sin sumar unidades para el equipo.

Argentina: Bulaich (6), Garcia (-), Mayer (2), Bertolino (6), Cabrera (3), Cugno (29), Fortuna (L), Pelozo (L). Ingresaron: Graff (2), Rodríguez (3), Perez (2), Bednarek (1), Benitez (-).