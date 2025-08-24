Argentina perdió con Estados Unidos en la segunda presentación del Mundial
La Selección Argentina con la marplatense Azul Benítez, cayó 3-1 ante Estados Unidos en la segunda presentación del Mundial de Tailandia.
Las Panteras jugaron su segundo partido en el Campeonato Mundial de Mayores que se está desarrollando en Tailandia. El equipo que tiene a la marplatense Azul Benítez en sus filas, cayó ante Estados Unidos por 3 a 1 y tendrá que jugar el martes ante Eslovenia para cerrar la fase regular.
El encuentro se definió con parciales 25-14, 23-25, 25-12 y 25-17, teniendo como máxima figura a Bianca Cugno que sumó 29 puntos en el equipo argentino.
En el primer set, Estados Unidos fue dominante desde el inicio, teniendo un mejor bloqueo y defensa. Argentina no pudo hacer mucho, no obstante, Cugno y Bulaich se mostraron sólidas. El equipo estadounidense se adelantó y se llevó el set por 25-14.
El segundo parcial comenzó con ventaja para el equipo rival, sin embargo, Las Panteras mejoraron la defensa y la agresividad en el saque. A pesar de haber estado abajo la mayoría del set, las chicas se adelantaron 23-21. Con un ataque de zaguero de Cugno, Argentina logró llevarse el set por 25-23 e igualar el partido.
Argentina jugó de igual a igual a Estados Unidos en el comienzo del tercero, sin embargo, las rivales se adelantaron 9-4 y 12-4. La Selección se acomodó un poco más en defensa, complicándole la posibilidad de hacer punto a las estadounidenses. Sin embargo, siguieron dominantes en todo momento y resolvieron el tercero por 25-12.
En el cuarto, Las Panteras pudieron hacerle más frente y volver a la agresividad del segundo set, acercándose 12-14, pero las estadounidenses siguieron con ventaja en el tanteador. A pesar de buenas acciones de ataque Cugno y Bertolino, Estados Unidos ganó el parcial por 25-17 y se llevó el partido.
Cabe destacar que la armadora marplatense Azul Benítez le tocó ingresar desde el banco pero sin sumar unidades para el equipo.
Argentina: Bulaich (6), Garcia (-), Mayer (2), Bertolino (6), Cabrera (3), Cugno (29), Fortuna (L), Pelozo (L). Ingresaron: Graff (2), Rodríguez (3), Perez (2), Bednarek (1), Benitez (-).
