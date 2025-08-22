Comenzó esta mañana para Argentina el Campeonato Mundial de Voley de Tailandia con una muy buena victoria ante República Checa por 3-1 que las deja bien perfiladas para el resto del certamen donde buscarán ser protagonistas.

Los parciales fueron 18-25, 25-23, 25-17 y 26-24 en un intenso y parejo partido donde las chicas argentinas pudieron cerrar mejor los momentos claves para llevarse una valiosa victoria inicial.

La goleadora argentina fue Bianca Cugno que marcó nada menos que 25 puntos y también se destacó Bianca Bertolino con 13 unidades. En cuanto a la armadora marplatense Azul Benítez, le tocó ingresar desde el banco de suplentes, sin anotar pero siendo importante para los momentos destacados del partido.

En el primer set, República Checa pegó de entrada y dominó este parcial con una mejor tarea en ataque y bloqueo para adelantarse 25-18. No obstante, en el siguiente, creció la figura de Cugno, bien acompañada por Bertolino y Las Panteras emparejaron el desarrollo y lograron la igualdad 25-23.

Para el tercer parcial, Bulaich quedó como titular y Argentina mostró un gran nivel en este parcial para hacer la diferencia ante un equipo checo más impreciso. La Selección se despegó aún más en el marcador en el desenlace con un alto rendimiento en defensa y contra y lo resolvió 25-17.

El cuarto capítulo empezó favorable a Las Panteras 5-1, pero las europeas recuperaron su nivel para darlo vuelta 17-13. No obstante, la Selección tuvo un buen pasaje en bloqueo-defensa y con un buen ingreso de Pérez lo dio vuelta 19-18. En un final para el infarto, Argentina lo ganó 26-24 tras un error rival y en un gran cierre en defensa.

Ahora tendrán que volver al ruedo el próximo domingo desde las 9.30 (hora Argentina) enfrentándose con Estados Unidos y luego, el último cotejo de la fase regular será ante Eslovenia.

Argentina: Mayer (1), Cugno (25), Cabrera (7), García (6), Bertolino (13), Rodríguez (2). Líberos: Pelozo y Fortuna. Ingresaron: Salinas, Bulaich (10), Benitez, Pérez (2).Arg