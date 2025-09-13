Comenzó oficialmente el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, Japón y donde Argentina tiene una delegación de cinco atletas de los cuales 2 son marplatenses.

La primera que entró en acción fue Micaela Levaggi participando de la serie clasificatoria de los 1.500 metros y volvió a demostrar que está en un buen momento personal.

Para su batería, la marplatense tuvo una muy buena competencia que la exigió al máximo. Este tipo de competencias permiten sacar lo mejor e ir a un ritmo distinto, por eso es que suelen darse registros muy buenos.

En esta oportunidad, si bien ocupó el puesto 12 en la serie 4 de los 1.500 metros cuando solo clasificaban 6 a las semifinales, hizo un tiempo de 4:09.76 minutos para bajar nuevamente el récord argentino de la distancia.

Una performance destacada que le permite seguir teniendo un 2025 soñado, de mejoras constante y de experiencias muy importantes donde podrá sacar conclusiones positivas para el futuro.

Al Mundial de Tokio todavía le queda la participación marplatense de Diego Lacamoire que lo hará esta noche en su segundo torneo consecutivo de este nivel.