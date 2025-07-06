Micaela Levaggi batió el récord argentino de los 1.500 metros en España
La atleta marplatense logró un tiempo de 4:10.92 en el Meeting de Ordizia y superó por escasas centésimas la marca que ostentaba Fedra Luna desde 2023.
La atleta marplatense logró un tiempo de 4:10.92 en el Meeting de Ordizia y superó por escasas centésimas la marca que ostentaba Fedra Luna desde 2023.
La atleta marplatense Micaela Levaggi tuvo otra destacada actuación en el Viejo Continente al competir en los 1.500 metros del Meeting Internacional Ciudad de Barcelona. Viene de batir el récord argentino en la distancia y continúa afianzándose entre las mejores fondistas del país.
Con un buen registro, cercano a su mejor marca personal, Levaggi fue segunda en el Meeting Tony Bonet de Ibiza.
En una nueva fecha del Continental Tour de Atletismo, la marplatense volvió a ganar los 1.500 metros como hizo en el Sudamericano de Mar del Plata.
La atleta marplatense se consagró campeona sudamericana de 1.500 metros y subcampeona en los 3.000 con obstáculos del torneo en Mar del Plata luego de un año difícil que contó en Marca Deportiva Radio.
Micaela Levaggi fue segunda en los 3.000 metros con obstáculos, prueba que corrió por segunda vez en su vida. Es su segunda medalla en el Sudamericano de Mayores.
Florencia Borelli, Diego Lacamoire, Micaela Levaggi, Franco Peidón y Agustín Carril son los representantes marplatenses en el Sudamericano que comenzará el 25 de abril en nuestra ciudad.
Micaela Levaggi se quedó con la victoria en los 1.500 metros del Torneo "Malgor TaF" que se desarrolló este sábado en Mar del Plata.
Se desarrolló en Mar del Plata y Azul el Provincial de Mayores con Micaela Levaggi y Diego Lacamoire como figuras destacadas.
Este sábado se realizó el primer torneo oficial de la temporada 2025 de pista y campo con actuaciones destacadas de varios deportistas locales.
La marplatense Micaela Levaggi ganó de forma contundente la Milla Urbana, habitual prueba que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires.
Este fin de semana se llevó adelante este certamen que coronó como campeona a Micaela Levaggi en los 1.500 metros. Además, el equipo Malgor terminó tercero.