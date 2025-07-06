Micaela Levaggi sigue en alto nivel en Europa: fue octava en Barcelona tras su récord nacional

La atleta marplatense Micaela Levaggi tuvo otra destacada actuación en el Viejo Continente al competir en los 1.500 metros del Meeting Internacional Ciudad de Barcelona. Viene de batir el récord argentino en la distancia y continúa afianzándose entre las mejores fondistas del país.