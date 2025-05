Consagrarse campeona sudamericana no es un hecho sencillo y mucho menos cuando la carga emotiva era tan intensa como la que vivió Micaela Levaggi en el Campeonato Sudamericano de Atletismo que se desarrolló en Mar del Plata.

Luego de las emociones que vivió en las últimas horas, la marplatense contó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) como fue todo el proceso previo a la obtención del oro en los 1.500 metros y la plata en los 3.000 metros con obstáculos donde compitió recién por segunda vez en su vida: “Fue una felicidad enorme, es mi primer logro de esta magnitud en mayores. Fue muy especial porque para mí fue como agradecer todo lo que la ciudad me brindó y todas las personas que siempre trabajan en la pista, todos los días y que me vieron prácticamente crecer en la pista, porque estoy ahí desde los 13 años y hoy tengo 26, la mitad de mi vida me la pasé en la pista. Fueron unos días de muchas, muchas emociones. Hace varios años, cuatro o cinco que no conseguía una medalla para el país y haber vuelto a conseguir no una sino dos, me generó muchas emociones. Serán experiencias que nunca en la vida me voy a olvidar”.

Los últimos años de su vida no fueron sencillos y tenía decidido dejar de correr, no dedicarle tanto tiempo al atletismo porque había llegado a un punto límite donde no veía como conseguir esos resultados: “Hace como cinco años que termino con alguna lesión o algo la temporada y es como siempre empezar desde cero otra vez, nunca poder dar un salto más. Literalmente hace un año estaba pensando si dejar el atletismo por completo o no. Medio como que había decidido dejarlo, se lo había dicho a mi entrenador. Me había comprado los pasajes para ir a Cachi el año anterior y no fui, de lo desmotivada y desanimada que estaba con el deporte”, comentó.

Pero esos malos momentos, son la génesis de algo distinto, de un paso definitivo hacia el éxito que antes no había podido conseguir: “fui a ver a mis compañeros y me dijeron que me extrañaban, me hicieron querer estar adentro de la pista. Me di cuenta que no era todavía tiempo y empecé de nuevo pero sabiendo que no me llenaba como lo estaba haciendo antes, sin buenos resultados, corriendo a medias, entonces si volvía tenía que ser con muchos cambios porque sino sería lo mismo. Empecé a ser más sincera conmigo en todas las cosas que yo tenía que mejorar, porque la verdad es que las cosas que no me estaban resultando eran más cosas de las que yo me tenía que hacer cargo. Fui trabajando en mí, mejorando, sentí mucho el acompañamiento del entrenador, de mi equipo, de mi novia, de mi familia”.

Puede interesarte

Había muchos aspectos por mejorar y lo empezó a hacerlo desde lo físico y lo mental: “empecé a trabajar más en la alimentación con nutricionista, en el descanso, hasta te digo, dejar de vincularme con ciertas personas que a veces no son malas, pero para un deportista es muy fino con quién te juntás y lo que eso conlleva. Empecé a trabajar en la confianza, porque a veces estaba bien, pero saber que no hacía todo al 100 % bien a la hora de correr, no me daba confianza. Fui trabajando todas esas cosas en silencio porque son muy personales. Es el proceso más difícil, porque levantarme a correr es lo más fácil, lo que todos los días y lo complicado para el deportista es el resto de las 20 horas del día”.

El resto es historia contada. Dos grandes actuaciones en un torneo histórico que se realizó en Mar del Plata y donde se subió a lo más alto del podio en la prueba de toda la vida para ella, pero además, hizo un gran tiempo y una destacada actuación en los 3.000 con obstáculos que sólo había corrido una vez antes de este Sudamericano.

Ahora, su proceso interno le permitió no sólo ganar, sino despertar el interés de sus compañeros y amigos, sobre como hizo para sobreponerse de esa situación y convertirse en campeona sudamericana: “Mis compañeros también ven el proceso que pasaste y todos los cambios que hiciste y te preguntan como hiciste. Les cuento un poco lo que viví y les digo que para hacer un verdadero cambio tenes que quererlo, porque te pueden decir que cambiar, pero tenes que quererlo internamente. Yo entrené mucho tiempo de deportistas como Florencia Borelli, Belén Caseta, Marita Peralta, el Colo Mastromarino y veía que ellos corrían con tanta decisión y garra que pensaba que por ahí yo no tenía eso. Después me di cuenta que si no lo tenía, lo podía formar. Fue ese el trabajo, formar esa versión necesaria, porque las condiciones las podes tener, pero para mí lo más importante es todo lo demás”.