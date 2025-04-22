Florencia Borelli y el desafío de ser campeona sudamericana en casa
La olímpica marplatense competirá en el Sudamericano que se realizará de viernes a domingo en el Estadio Atlético "Justo Román".
La olímpica marplatense competirá en el Sudamericano que se realizará de viernes a domingo en el Estadio Atlético "Justo Román".
Micaela Levaggi fue segunda en los 3.000 metros con obstáculos, prueba que corrió por segunda vez en su vida. Es su segunda medalla en el Sudamericano de Mayores.
El próximo viernes empieza el Campeonato Sudamericano en Mar del Plata y el marplatense, vicepresidente de la CADA, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).