Este jueves en el estadio atlético “Justo Ernesto Román” se desarrolló la Conferencia de Prensa de presentación del LIV Campeonato Sudamericano de Atletismo de Mayores que tendrá a la ciudad de Mar del Plata como sede.

Se trata de un evento con características únicas teniendo en cuenta que hay una importante cantidad de deportistas inscriptos ya que es clasificatorio para el Campeonato Mundial.

Estuvieron presente Guillermo Montenegro (Intendente del Partido de General Pueyrredón); Sebastián D’Andrea (Presidente EMDER); Bernardo Martín (Presidente EMTURYC); Marcelo Rosales (Director Infraestructura EMDER); Helio Gesta De Melo (Presidente Atletismo Sudamericano); Juan Alberto Scarpin (Director Centro Desarrollo de Atletismo Sudamericano); Daniel Sotto (Presidente Confederación Argentina de Atletismo); Julián Peralta (Presidente Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires) y Mariano Mastromarino (Presidente Federación Marplatense de Atletismo).

Luby, mascota del Sudamericano junto a Micaela Levaggi. (Foto: Alejandro Salgado)

Ademas, en representación de los deportistas estuvo presente la marplatense Micaela Levaggi (Argentina) junto a Emiliano Lasa (Uruguay) y Allan Wolski (Brasil).

“Tener un evento de este tipo para los deportistas es clave. Y para la ciudad es muy importante por todo lo que significa en su conjunto, en este movimiento que buscamos generar para que haya eventos todo el año. Un campeonato de estas características genera movimiento y el movimiento genera trabajo. Para los deportistas, la posibilidad de clasificar para el Mundial habla por sí sola del potencial del torneo. Y además con varios marplatenses como protagonistas. Agradezco el esfuerzo de la organización y me gustaría hacer una mención especial a los deportistas, que le ponen un gran empeño de su parte, el cual muchas veces no se ve, porque la competencia dura un ratito. La porción más grande de ese esfuerzo, todo lo que hizo antes, no sólo los atletas, sino sus familias, sus entrenadores y las confederaciones que los acompañan, lo ven coronado con una participación en un evento de estas características. Para Mar del Plata va a tener un impacto social y económico muy importante, y para quienes nos visitan, tienen la posibilidad de estar en la ciudad más linda del mundo. Los marplatenses estamos convencidos de eso. Disfrútenla y disfruten de la competencia”, expresó el jefe comunal.

No faltaron las fotos con Luby, la mascota oficial que ya acaparó los primeros flashes del “Suda”. Sólo queda lugar para la acción que tendrá inicio con entrada gratuita para el público a partir de las 13 se iniciará la acción en la pista. Previamente, desde las 11.15, se desarrollará la ceremonia inaugural y acto de apertura, siempre en el estadio “Justo Román”.