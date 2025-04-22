Sudamericano de Mayores de Atletismo

Florencia Borelli y el desafío de ser campeona sudamericana en casa
La olímpica marplatense competirá en el Sudamericano que se realizará de viernes a domingo en el Estadio Atlético "Justo Román".
La olímpica marplatense competirá en el Sudamericano que se realizará de viernes a domingo en el Estadio Atlético "Justo Román".
Con cinco representantes locales en competencia, te brindamos un repaso de las actuaciones marplatenses en el Sudamericano de Mayores.
El próximo viernes empieza el Campeonato Sudamericano en Mar del Plata y el marplatense, vicepresidente de la CADA, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).
Florencia Borelli, Diego Lacamoire, Micaela Levaggi, Franco Peidón y Agustín Carril son los representantes marplatenses en el Sudamericano que comenzará el 25 de abril en nuestra ciudad.
La Federación Peruana de Atletismo confirmó los atletas que participarán en el Sudamericano de Mar del Plata.