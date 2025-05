La primera jornada del Campeonato Sudamericano de Atletismo para la categoría Mayores no dejó más que buenos resultados para los cuatro deportistas de la ciudad que estuvieron en competencia.

En los 1.500 metros, Micaela Levaggi y Diego Lacamoire ganaron sendas medallas de oro en la prueba que dominaron los atletas locales, mientras que Florencia Borelli tuvo un buen desempeño para ser subcampeona y quedarse con la medalla de plata. Además, Agustín Carril terminó en el quinto puesto de Salto con Garrocha en su primera experiencia de este nivel.

La prueba que le dio los dos oros a Mar del Plata fueron los 1.500 metros donde hubo emociones de todo tipo. En la prueba femenina, Levaggi cumplió con una destacada tarea atacando fuertemente en la última vuelta luego de estar en el pelotón y aventajando a sus rivales por una buena diferencia para terminar con el oro. Empleó un tiempo de 4:25.99 minutos dejando atrás a la uruguaya María Pía Fernández (4:28.27) y a la brasilera July Ferreira Da Silva (4:28.39) que completaron el podio.

Luego de la competencia, la marplatense señaló que “Ser campeona en mi segunda casa que es esta pista, con mi familia, mis amigos, todos acá; después de todo un proceso muy profundo que venía haciendo, no solo de entrenamiento sino persona me pone muy feliz. Es un sueño cumplido, es lo que uno como atleta imagina que le toque en su ciudad”.

Para ella correr en el Estadio “Justo Román” es algo particular: “Es la pista que me dio la oportunidad de conocer el deporte, porque yo empecé atletismo por los programas de deporte gratuito que tiene nuestra ciudad. Esta pista me dio una oportunidad de vida y hoy me ve ganando una medalla para el país y para la ciudad”.

Las lesiones a Micaela le jugaron una mala pasada durante los últimos años y había pensado que no tendría otra oportunidad de este tipo. Sin embargo, insistió y encontró el éxito: “aposté una vez más este deporte porque no venía siendo fácil para mí. Me quise decir a mí misma que no es tarde, todavía tenés algo para dar. Hubo mucha gente que me lo decía, mi entrenador, mis compañeros, mi familia, y para mí este triunfo significa que no es tarde, que uno tiene la capacidad de cambiar, de reinventarse, a veces ser un poco más dura con uno mismo y aceptar las cosas que uno tiene que mejorar, porque para mí fue eso, aceptar que si no se me daban las cosas era porque yo tenía cosas que cambiar y tenía cosas que mejorar. Me hice cargo de eso y hoy se están dando los resultados, todavía tengo mucho por mejorar, tengo mucho por dar, así que nada, sé que este es el camino para eso”.

Luego fue el turno de Diego Lacamoire, el marplatense que aspiraba al bicampeonato y que también tuvo una dura competencia para subirse al podio. En la recta final, Camden Gilmore se quedó con el primer puesto, pero al ser un atleta nacido en Estados Unidos representado a Paraguay estaba como invitado por lo que el argentino se transformó en el campeón. Se llevó la medalla de oro con 3:41.34 minutos, delante de los brasileros Guilherme Kurtz (3:42.79) y Thiago André (3:44.77).

Una vez finalizada la premiación, Lacamoire comentó: "Estoy muy contento de ser bicampeón sudamericano, que es algo muy difícil de lograr y lo pude volver a hacer en mi ciudad, estoy muy contento. Miraba la bandera cuando estaba el himno y me emocionaba porque no podía creer estar viviendo este momento que seguramente me va a quedar para toda mi vida.

Hizo un gran esfuerzo para quedar en punta y sabía que sería difícil el cierre: “En los últimos metros ya no tenía más, pero me sirvió para sacar diferencia con el resto, no quería llegar con todos ellos”.

Mientras ellos competían, Agustín Carril estaba haciendo su primera experiencia en el Salto con Garrocha a este nivel y logró estar en competencia. Ocupó el quinto lugar con un registro de 5.20 metros, en una competencia donde se llevó el oro el venezolano Ricardo Montes de Oca (5.40 metros).

El corolario de la jornada sería para la olímpica Florencia Borelli que competía en los difíciles 10 mil metros con rivales de muy buen nivel. Luego de 25 vueltas, llegaron a un desenlace muy ajustado donde, en los últimos metros parecía que la deportista local se podría haber llevado el triunfo; pero el sprint de Nubia de Oliveira Silva fue extraordinario para llevarse el triunfo con 34.06.56 minutos. La marca de la representante nacional en París 2024 fue de 34:08.01 mientras que el tercer lugar le correspondió a la venezolana Edymar Brea (34:08.54).

La olímpica en París 2024 confesó luego del podio que “fue súper emocionante estar corriendo el Sudamericano en mi ciudad, la que me vio crecer como atleta. Sabía que el Sudamericano siempre es difícil, fue una carrera lenta, había que rematar y después era para la que llegue mejor los últimos 100. Lo dimos todo, me llevo la medalla de plata, estoy súper contenta por eso”.

Correr con la familia alentando e incluso escuchar los gritos de su hijo detrás de la baranda al borde de la pista, es algo poco común: “Es un orgullo, estaba mi hijo acá que creo que me alentó las 25 vueltas, un honor y un orgullo por toda la gente que vino porque la verdad que nunca vi tanta gente acá en el ”Justo Román".

Fue un viernes inolvidable para el atletismo de la ciudad y de todo el continente porque el marco, la presencia local en puestos destacados y la fiesta que se ha empezado a vivir, dejará un precedente importante para seguir creciendo.

Este sábado llegará el momento de las presentaciones para Levaggi nuevamente, ahora en los 3.000 metros con obstáculos, mientras que también hará su estreno