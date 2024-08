Los 21K de Buenos Aires significaron una consagración tan importante como inesperada para la marplatense Micaela Levaggi. La competencia ponía en juego el campeonato nacional de Medio Maratón y la atleta del team de Leonardo Malgor logró el primer puesto mejorando notablemente lo que había sido su mejor marca en esta distancia donde no acumula demasiada experiencia.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) la propia campeona contó que "era todo un desafío, sólo había corrido esta distancia una vez en Mar del Plata en el 2022 donde había ganado la media maratón de Mar del Plata. El objetivo era mejorar el tiempo porque era un circuito más llano en Buenos Aires. Tenía muchas ganas de meterme en el podio nacional pero no pensé que iba a ganar".

A pesar de reconocer la sorpresa por ese logro no pudo disimular al cruzar la meta la emoción que la embargó y lloró ni bien se consagró campeona: "por un lado fue porque durante la carrera no quería pensar en si lograba el campeonato nacional, ni siquiera cuando sabía que iba primera. El objetivo era seguir el ritmo de promedio por kilómetro, iba concentrada en eso para que el tiempo final sea el que yo buscaba. Cuando escuché en el micrófono que decían que venía la campeona nacional, miré el tiempo, los gritos de la gente; caí que todo se dio como esperaba y mejor aún".

“Mis objetivos todavía están en pista, no voy a correr muchas veces maratón o medio maratón"

Competir en el Medio Maratón no era un objetivo cercano, pero la situación se presentó y terminó convirtiéndose en la reina de la distancia: "No era algo que teníamos planificado hace mucho. Mi entrenador Leonardo Malgor no quería que lo haga por como podía quedar después. Vengo de algunos años de lesiones y está el miedo a sobre exigirme. Cuando corrí en Mar del Plata, venía con un dolor en el tendón de Aquiles y después no pude entrenar por tres meses. Venía metiendo muchos kilómetros y hace unas semanas tomamos la decisión de animarnos".

Hoy está feliz de la situación que atraviesa pero sabe que es una excepción dentro de los grandes objetivos que se plantea a futuro: "Agradezco la repercusión que está teniendo, toda la gente que me ayudó está super contenta. Hoy salí a correr igual, el año que viene está el Sudamericano en pista y me estoy preparando. Todavía no me voy a tirar a medio maratón o maratón, no lo voy a correr muchas veces. Mis objetivos siguen estando en la pista", advirtió Levaggi.