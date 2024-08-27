Micaela Levaggi es campeona nacional: "No pensé que iba a ganar"
La atleta marplatense ganó el Campeonato Nacional de Medio Maratón en los 21K de Buenos Aires y habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).
La atleta marplatense ganó el Campeonato Nacional de Medio Maratón en los 21K de Buenos Aires y habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).
Ratificando su gran nivel actual, Micaela Levaggi ganó los 21K disputados esta mañana en nuestra ciudad. Joaquín Arbe ganó entre los caballeros en una definición apasionante.
La carrera será el domingo 10 de noviembre y quienes se inscriban deberán retirar el kit de competencia el viernes 8 de 12 a 20, o el sábado 9 de 10 a 18, en el Polideportivo Islas Malvinas.
Con una destacada actuación en los 21K de Buenos Aires, la marplatense se consagró campeona mejorando notablemente su mejor marca en la distancia.