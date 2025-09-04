La FIFA confirmó que la venta de entradas para el Mundial 2026 se realizará bajo un sistema de precios dinámicos, una modalidad inédita en la historia del torneo. Este mecanismo implica que el valor de los tickets no será fijo, sino que variará de acuerdo con la demanda del mercado.

Ads

El precio de base comenzará en 60 dólares para los partidos de la fase de grupos, mientras que las ubicaciones más exclusivas y de instancias definitorias podrán superar los 6.700 dólares. La medida busca imitar las prácticas habituales en el mercado estadounidense, donde este tipo de esquemas se utiliza con frecuencia para espectáculos deportivos y artísticos.

La primera etapa de venta estará destinada a los usuarios de tarjetas Visa, que deberán inscribirse en un sorteo del 10 al 19 de septiembre de 2025. Quienes resulten seleccionados recibirán una franja horaria en octubre para concretar la compra anticipada de sus entradas.

Ads

Además, la FIFA anunció la puesta en marcha de una plataforma oficial de reventa. En la mayoría de los países no habrá un límite de precio para esta modalidad, aunque en México se aplicarán topes de acuerdo con la normativa local, gracias a un acuerdo alcanzado con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

La decisión de implementar precios dinámicos generó reacciones encontradas: mientras desde la organización se argumenta que se trata de una forma de optimizar ingresos y garantizar la ocupación de los estadios, distintos sectores advirtieron que esta política podría dificultar el acceso de los fanáticos más tradicionales.

Ads

El antecedente más cercano de este sistema se dio en el Mundial de Clubes 2025, donde los precios también fluctuaron según la demanda, en algunos casos con fuertes incrementos y en otros con rebajas notables cuando el interés del público no alcanzó las expectativas.