El marplatense Diego Lacamoire completó la participación de los deportistas de nuestra ciudad en un intenso sábado del Campeonato Mundial de Atletismo que se está disputando en Tokio, Japón.

Luego de que, por la mañana, Micaela Levaggi bajara el récord nacional en su serie de los 1.500 metros pero que no le alcanzó para las semifinales de la competencia, había una buena expectativa de lo que podía hacer Lacamoire.

Dentro de la tercera batería clasificatoria de la distancia, el deportista de nuestra ciudad tenía una dura competencia, pero el buen ritmo de sus rivales podría llegar a beneficiarlo para elevar su propio rendimiento. Sin embargo eso no sucedió.

“Pipi” completó la distancia en 3:57.42 minutos para ubicarse en el puesto 14 del Heat que tuvo 15 participantes pero lejos de lo que había logrado hace dos años en Budapest donde había tenido su primera experiencia mundialista.

En esa ocasión y en las eliminatorias- consiguió su marca personal de 3:38.92 sobre 1.500 metros, que además constituye la tercera del historial argentino en la distancia, detrás de Federico Bruno y Javier Carriqueo.

La explicación para ese registro tiene que ver con una dolencia muscular en los últimos 500 metros que tuvo el deportista de nuestra ciudad y que lo llevó a terminar la carrera literalmente caminando en los metros finales. Fue un desgarro en el sóleo que terminó con las ilusiones de ser competitivo para el deportista de nuestra ciudad, pero sin dudas una experiencia más.