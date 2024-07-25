Mar del Plata debutó con goleada en el Argentino Ascenso
En el primer partido del Campeonato Argentino Ascenso "A" de Rosario, Mar del Plata goleó a Chaco por 5 a 1.
En el primer partido del Campeonato Argentino Ascenso "A" de Rosario, Mar del Plata goleó a Chaco por 5 a 1.
En las últimas horas quedó conformada la Selección Marplatense Sub-19 que participará en octubre del Campeonato Argentino en Santiago del Estero.
Este sábado, Mar del Plata enfrentará a Bahía Blanca en el Polideportivo "Islas Malvinas" y el cuerpo técnico definió la lista de convocados.
En el primer encuentro del duelo ante Bahía Blanca, la Selección Marplatense de impuso como local por 3 a 1. La llave se define la semana que viene en el sur de la provincia.
Desde este jueves y hasta el domingo 24 se disputará en la ciudad el certamen que consagrará al nuevo campeón de la categoría. El Club Peñarol será la sede principal y el seleccionado marplatense buscará ser protagonista.
El equipo marplatense superó en la final a San Nicollás por 67-60 y logró coronarse como campeón provincial de categoría U13.
El Seleccionado Marplatense Sub-13 Femenina estará en el partido decisivo por el título luego de vencer a Chivilcoy por 84-35. La final será ante San Nicolás.
El seleccionado marplatense superó la fase de grupos en condición de local y este sábado buscará un lugar en la final frente a Chivilcoy en el Club Peñarol.
La Selección Marplatense Sub-13 goleó en su debut por el Provincial de la categoría. Fue 6-0 ante la Liga de la Costa.
El equipo de la Asociación Atlántica de Balonmano logró el cuarto puesto mejorando el 7° lugar de su última participación en el Argentino de Mayores.
El Seleccionado Mayor de Mar del Plata convirtió en la última jugada ante Tucumán para ganarlo 2-1 y lograr el objetivo de la permanencia en el Campeonato Argentino.
La Selección Marplatense Mayor de Hockey se enfrentó con Salta y cayó 1-0 en el duelo clave para sostenerse en el Campeonato Argentino. Ahora jugará por la permanencia ante Tucumán.