La Selección Marplatense de Básquet Femenino Sub-13 dio un paso importante en el Torneo Provincial que se disputa en nuestra ciudad y se aseguró un lugar entre los cuatro mejores. Tras superar la fase inicial como líder de la Zona Sur, el conjunto local enfrentará este sábado a Chivilcoy en semifinales, en un duelo que tendrá lugar a las 19 en el Club Peñarol.

El camino del equipo de la Asociación Marplatense de Básquet comenzó con una victoria ante Tandil por 75 a 55 en la jornada inaugural. Luego, en la tercera fecha, repitieron una sólida actuación al imponerse 80 a 58 sobre Bahía Blanca, lo que les permitió quedarse con el primer puesto del grupo.

De esta manera, Mar del Plata terminó en la cima de la Zona Sur, escoltada por Bahía Blanca y Tandil, mientras que en la Zona Norte los clasificados fueron San Nicolás (primero) y Chivilcoy (segundo).

La jornada del sábado comenzará con el partido por el quinto puesto entre Junín y Tandil, a las 10.30 en el Club Kimberley. Posteriormente, en Peñarol, se jugarán las semifinales: a las 17 se medirán San Nicolás y Bahía Blanca, y desde las 19 será el turno de Mar del Plata frente a Chivilcoy.

