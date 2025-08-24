Campeonato Provincial

Mar del Plata se consagró campeón del Provincial U13 Femenino
El equipo marplatense superó en la final a San Nicollás por 67-60 y logró coronarse como campeón provincial de categoría U13.
El equipo marplatense superó en la final a San Nicollás por 67-60 y logró coronarse como campeón provincial de categoría U13.
El Seleccionado Marplatense Sub-13 Femenina estará en el partido decisivo por el título luego de vencer a Chivilcoy por 84-35. La final será ante San Nicolás.
El seleccionado marplatense superó la fase de grupos en condición de local y este sábado buscará un lugar en la final frente a Chivilcoy en el Club Peñarol.
La Selección Marplatense Sub-13 goleó en su debut por el Provincial de la categoría. Fue 6-0 ante la Liga de la Costa.
El "Dragón" pudo ganar el título en el campeonato que se realizó el fin de semana en el Natatorio Municipal "Alberto Zorrilla".
Se desarrolló en Mar del Plata y Azul el Provincial de Mayores con Micaela Levaggi y Diego Lacamoire como figuras destacadas.