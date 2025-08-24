La Selección de Mar del Plata accedió a la final del Provincial U13 Femenino de Básquet tras derrotar con autoridad a Chivilcoy por 84 a 35 en semifinales, gracias a una destacada actuación colectiva.

En el partido decisivo enfrentará a San Nicolás, que superó a Bahía Blanca por 75 a 70.

La jornada final se disputará este domingo en el Club Peñarol: a las 9:30 se jugará el partido por el tercer puesto entre Bahía Blanca y Chivilcoy, mientras que la gran final entre Mar del Plata y San Nicolás será a las 11:30.

En tanto, Tandil se quedó con el quinto puesto tras imponerse a Junín por 86 a 47.

