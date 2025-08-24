Mar del Plata goleó a Chivilcoy y jugará la final del Provincial U13 Femenino
El Seleccionado Marplatense Sub-13 Femenina estará en el partido decisivo por el título luego de vencer a Chivilcoy por 84-35. La final será ante San Nicolás.
La Selección de Mar del Plata accedió a la final del Provincial U13 Femenino de Básquet tras derrotar con autoridad a Chivilcoy por 84 a 35 en semifinales, gracias a una destacada actuación colectiva.
En el partido decisivo enfrentará a San Nicolás, que superó a Bahía Blanca por 75 a 70.
La jornada final se disputará este domingo en el Club Peñarol: a las 9:30 se jugará el partido por el tercer puesto entre Bahía Blanca y Chivilcoy, mientras que la gran final entre Mar del Plata y San Nicolás será a las 11:30.
En tanto, Tandil se quedó con el quinto puesto tras imponerse a Junín por 86 a 47.
