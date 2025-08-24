El seleccionado de Mar del Plata se quedó con el título del Torneo Provincial U13 Femenino disputado en la ciudad, tras vencer en la final a San Nicolás por 67 a 60 en un emotivo partido jugado en el Club Peñarol.

Ads

La Roja mostró carácter y juego colectivo para imponerse en una final pareja y así quedarse con el certamen.

Las destacadas del encuentro: Agustina Narváez: 16 puntos, 6 recuperos y 5 rebotes. Trinidad Monacchi Zustovich: 18 puntos y 10 rebotes. Guadalupe Canales: 14 puntos y 14 rebotes.

Ads

Por su parte, Bahía Blanca superó a Chivilcoy por 85 a 41 en el partido por el tercer puesto, completando el podio del campeonato.

El plantel campeón de Mar del Plata estuvo integrado por Sofía Leoni, Jazmín Antonucci, Sara Braco, Nahiara Bengoa, Juana Elías, Agustina Narváez, Guadalupe Canales, Emma Sejas Pasquariello, Mora Acosta, Trinidad Monacchi, Abril Herrán, Carola Rossi Bacalini, Tiziana Alessandrini, Lara Barili y Emma Grassi. El cuerpo técnico estuvo conformado por Manuel Ortiz como entrenador, acompañado por Sebastián Alix y Martín Robiglio.

Ads

El Torneo Provincial U13 Femenino, organizado por la Asociación Marplatense de Básquet y el acompañamiento de la Federación Bonaerense, volvió a demostrar la importancia del desarrollo formativo y la competitividad en el básquet femenino de la región.