Comenzó la actividad del Torneo Provincial Sub-13 de fútbol donde la Selección de Mar del Plata tuvo un gran partido para sacar una buena ventaja.

El combinado que dirige técnicamente Juan Esnaider Ruiz pudo imponerse ante el equipo de la Liga de la Costa por 6 a 0 para ganar en confianza pensando en el desarrollo del certamen.

Tanto Thiago Pérez como Brian Techeira, marcaron dos veces cada uno en tanto que Junto y Sotelo completaron el marcador de la “Roja” en una importante goleada.

La formación inicial de la “Roja” fue con Font; Heredia, Mussi, Peñaranda y Felipe Fernández; Cisterna, Junco, Lentisco y Pérez; Lafuente y Sotelo. Luego ingresaron Techeira, Chávez, Brignani, Juárez y Orellana.

Cabe destacar que dentro del grupo inicial que están desarrollando además de estos dos equipos se encuentran General Madariaga y General Alvarado.

