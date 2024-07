Comenzó a disputarse este jueves el Campeonato Argentino Ascenso “A” de Hockey Femenino en Rosario donde la Selección Marplatense Mayor logró un importante triunfo pensando en la clasificación a semifinales.

El equipo de Manuel Pedroche que estaba debutando en el puesto, superó por 5-1 a Chaco en el Estadio Mundialista rosarino para terminar la primera jornada en lo más alto de la tabla de la Zona “B” ya que el otro cruce terminó en empate.

Temprano en el partido, a los 9 minutos, la capitana Agustina Álvarez anotó el primer gol del encuentro con un gol de jugada, pero en el inicio del segundo cuarto (3 minutos) empataron las chaqueñas a través de Priscila Correa.

Después fue todo del equipo marplatense que primero logró la rápida ventaja a los 5 minutos del segundo parcial con un gol anotado por Candela Ganduglia y a los 8 de la misma etapa, la goleadora de IDRA Valentina Gallo marcó el 3-1 para el entretiempo. En la segunda parte, la cuenta se siguió ampliando con un tanto de Camila Contreras y a los 10 minutos del tercer parcial, llegó el golazo de la jugadora de Mar del Plata Club, Ganduglia para cerrar el partido.

Con este estreno, sumado al empate 1-1 de Entre Ríos con Santiago del Estero, la “Roja” se queda con el primer puesto de la Zona “B” y mañana viernes tendrá que afrontar una doble jornada donde definirá la clasificación a semifinales.

A las 9 de la mañana se enfrentarán con Entre Ríos y ahí ya podrían sellar el pasaje a la próxima rueda. Si no lo logran, desde las 15.40 tendrán una nueva oportunidad frente a las santiagueñas.

Un gran inicio para el renovado plantel de Mar del Plata que mostró su valía en este primer día pero mañana tendrá una jornada de mucha intensidad.

RESULTADOS

Zona B - Entre Ríos vs. Santiago del Estero 1-1

Zona B - Mar del Plata vs. Chaco 5-1

Zona A - Litoral vs. Misiones 1-1

Zona A - Tandil vs. La Pampa 2-0

POSICIONES

Zona A: 1º Tandil 3 ptos, 2º Litoral 1 pto, 3º Misiones 1 pto y 4º La Pampa 0 ptos.

Zona “B”: 1º Mar del Plata 3 ptos, 2º Entre Ríos 1 pto, 3º Santiago del Estero 1 pto y 4º Chaco 0 ptos.

CRONOGRAMA - Viernes 26 de julio

9 hs. - Mar del Plata vs. Entre Ríos

9 hs. - Chaco vs. Santiago del Estero

10.40 hs. - Litoral vs. San Luis

10.40 hs. - Misiones vs. La Pampa

15.40 hs. - Entre Ríos vs. Chaco

15.40 hs.- Mar del Plata vs. Santiago del Estero

17.20 hs. - Tandil vs. Misiones

17.20 hs.- Litoral vs. La Pampa