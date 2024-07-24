Selección Marplatense Mayor

El Seleccionado de Mar del Plata ya entrenó en Rosario y espera por su debut en el Argentino “Gaby Pando”

La "Roja" ya está en Rosario y realizó sus primeros entrenamientos en la sede del torneo. Este miércoles enfrentará a San Juan en su regreso a la máxima categoría después del ascenso logrado en 2024.