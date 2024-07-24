Mar del Plata debuta en el Argentino Ascenso "A"
Este jueves comienza el certamen en Rosario y el Seleccionado de Mar del Plata va por una de las plazas para el Campeonato Argentino del 2025.
Este jueves comienza el certamen en Rosario y el Seleccionado de Mar del Plata va por una de las plazas para el Campeonato Argentino del 2025.
La "Roja" ya está en Rosario y realizó sus primeros entrenamientos en la sede del torneo. Este miércoles enfrentará a San Juan en su regreso a la máxima categoría después del ascenso logrado en 2024.
El equipo dirigido por Manuel Pedroche competirá en Rosario tras el ascenso logrado en 2024
Una de las capitanas del Seleccionado Mayor que consiguió el ascenso al Campeonato Argentino, Justina Villén, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).
La Selección Marplatense Mayor perdió la final del Argentino Ascenso "A" en Rosario ante Litoral por 2 a 1. Ayer había obtenido el objetivo que fue a buscar.
La "Roja venció a Misiones por 2 a 0 en la semifinal del Campeonato Argentino Ascenso "A" y logró el objetivo de jugar entre las mejores del país el año próximo.
El equipo de Manuel Pedroche le ganó a Entre Ríos 3-2 y empató con Santiago del Estero 2-2 para cerrar la zona clasificatoria del Argentino Ascenso A como líderes.
La capitana de la Selección Mayor Femenina de Mar del Plata habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) antes de la participación en el Argentino Ascenso "A" de Rosario.
El entrenador de la Pre-Selección Marplatense Mayor de Hockey habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la preparación para el Campeonato Argentino Ascenso que se disputará en Rosario.
La Selección Marplatense Mayor Masculina de Hockey hizo su primera presentación en el Campeonato Argentino Ascenso “A” donde cayó 3-1 ante el duro San Juan y mañana tendrá una doble jornada donde tendrá que definir su clasificación a la próxima rueda.