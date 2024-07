La Selección Mayor Marplatense Femenina cerró su participación en el Campeonato Argentino Ascenso “A” con una derrota por 2-1 en la final ante Litoral. Si bien no se pudo llevar el premio mayor, ya había obtenido ayer el objetivo que pretendía y el año próximo jugarán el Campeonato Argentino entre los 8 mejores del país.

La tensión no podía bajar demasiado después de haber conseguido lo que habían ido a buscar porque había una final por jugar y el segundo objetivo estaba cerca de ser alcanzado. Sin dudas, tendrían delante un duro escollo y pudieron discutirle el partido.

Desde un inicio, se encontraron en desventaja porque en el primer minuto del segundo cuarto, Bianca Stachiotti cambió por gol un penal para poner en ventaja a su equipo. Ocho minutos más tarde y previo al entretiempo, Lucila Oliveri López marcó el 2-0 que les daba cierta tranquilidad.

La “Roja” tenía que salir a buscar el partido y así lo hizo. Como en el resto de los partidos, encontró efectividad en el córner corto un minuto antes de terminarse el tercer cuarto a través de Justina Villén y el partido volvía a estar cerca.

Hizo todos los intentos que pudo pero no encontró la posibilidad de llegar al segundo gol que le permitiría estirar la definición a los penales australianos. A pesar de no lograr ese cometido, la alegría de haber logrado semejante objetivo con un plantel tan joven, es todo un premio para esta Selección.

Además, se llevaron medallas individuales Catalina Bustillo que fue elegida como la mejor arquera del torneo y Pilar Robles que se llevó el premio a la mejor jugadora de la final. Por su parte, una ex Leona como la misionera Lucina Von Der Heyde fue elegida la mejor del torneo y Martina Della Gelfha de Entre Ríos fue la goleadora con 4 tantos.

RESULTADOS DE HOY

Por el 7° puesto - Entre Ríos vs. La Pampa 2-2 (5-6)

Por el 5° puesto - Tandil vs. Chaco 4-0

Por el 3° puesto - Santiago Del Estero vs. Misiones 2-2 (4-2)

Por el 1° puesto - Litoral vs. Mar del Plata 2-1