Mar del Plata debuta en el Argentino Ascenso "A"
Este jueves comienza el certamen en Rosario y el Seleccionado de Mar del Plata va por una de las plazas para el Campeonato Argentino del 2025.
Este jueves comienza el certamen en Rosario y el Seleccionado de Mar del Plata va por una de las plazas para el Campeonato Argentino del 2025.
El equipo que dirige Hernán Mendiola viaja esta noche a Santiago del Estero donde jugará el Argentino Sub-19 Ascenso desde el jueves.
La Selección Marplatense Femenina Sub-14 ultima detalles para afrontar el Campeonato Argentino Ascenso de la categoría en Neuquén.
La Selección Marplatense Mayor perdió la final del Argentino Ascenso "A" en Rosario ante Litoral por 2 a 1. Ayer había obtenido el objetivo que fue a buscar.
La "Roja venció a Misiones por 2 a 0 en la semifinal del Campeonato Argentino Ascenso "A" y logró el objetivo de jugar entre las mejores del país el año próximo.
El equipo de Manuel Pedroche le ganó a Entre Ríos 3-2 y empató con Santiago del Estero 2-2 para cerrar la zona clasificatoria del Argentino Ascenso A como líderes.
La capitana de la Selección Mayor Femenina de Mar del Plata habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) antes de la participación en el Argentino Ascenso "A" de Rosario.
A menos de tres meses para el Argentino Ascenso, el equipo de Horacio Asencio comenzará a trabajar con 36 citadas en el Estadio Panamericano.
Este jueves comienza en Tucumán el Campeonato Argentino Ascenso “A” con la participación de la Selección Mayor de Mar del Plata que pugnará por una de las plazas para jugar el torneo más importante del país el año próximo.