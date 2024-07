Este jueves, la Selección Marplatense Mayor Femenina comenzará una nueva participación en el Campeonato Argentino Ascenso "A" en Rosario donde hay un plantel renovado pero el objetivo sigue siendo el mismo.

Una de las tres capitanas que tendrá el equipo es la experimentada Agustina Álvarez que habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) antes de viajar: "siempre que nos enfrentamos a este torneo, el objetivo es tratar de ascender y llevar el hockey de Mar del Plata a lo más alto. Hoy tenemos un equipo muy joven, un cuerpo técnico nuevo pero el objetivo es el mismo. Hemos entrenado un montón, el grupo a nivel humano está muy bien y eso es muy importante".

Las características de este tipo de campeonatos obligan a mucha concentración y un esfuerzo distinto: "es un torneo muy corto, intenso, tenemos que ir partido a partido porque te podes levantar mal y que te cueste la clasificación. Tenemos que estar concentradas".

Habitualmente venía desarrollando el rol de jugadora experimentada pero con otras referentes locales en el seleccionado que la acompañaban. Este año ha quedado sola en ese rol porque son todas más jóvenes que ella y algunas, incluso, haciendo su primera experiencia con esta casaca en el equipo mayor: "no me parece difícil el desafío, sino a una responsabilidad muy grande porque estamos representando a todo el hockey de Mar del Plata. Tengo el privilegio de ser una de las más grandes y les agradezco que me hagan parte porque yo me acoplo a ellas que son todas jóvenes. El seleccionado siempre me dio mucho y ahora me toca a mí darle algo al seleccionado. Representar a la ciudad siempre es muy lindo. Trataré de transmitir lo que significa jugar para Mar del Plata".

Ese plantel joven que conducirá Manuel Pedroche tiene también otras energías para este tipo de compromisos y eso también es algo positivo que puede tener un buen impacto en el torneo. "Las chicas que vienen ahora están con muchas pilas y muchas ganas, tienen el objetivo claro de jugar el Argentino y estar en la A. Lo que se propongan lo van a lograr porque es un muy buen grupo, al verlas y compartir este equipo, creo algo bueno se viene para el futuro. Hay mucha energía y juventud", dijo la delantera de Sporting.

Mar del Plata siempre tiene jugadoras que se destacan y este plantel cuenta con Pilar Robles y Catalina Bustillo que entrenaron toda la primera parte del año en Buenos Aires con el Pre-Seleccionado Nacional Junior pensando en la Copa Panamericana: "Mar del Plata tiene mucho potencial en el hockey, de a poco va resurgiendo. Pili y Cata tuvieron un sacrificio enorme durante esta etapa del año, creo que es algo bueno para que vean que la ciudad tiene futuro".

Agustina Álvarez disfruta de su momento porque ha llegado a ser medalla de plata con la Selección Argentina Junior en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010 y hoy tiene otro rol y distintas sensaciones cuando le toca jugar: "me tomo estos torneos más tranquila, más madura, vamos trabajando los partidos y es la experiencia que te dan estos torneos".