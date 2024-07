Impecable primer rueda de la Selección Mayor de Mar del Plata en el Campeonato Argentino Ascenso “A” de Hockey Femenino que se disputa en Rosario. Las chicas de Manuel Pedroche cerraron la jornada invictas y como líderes de la Zona “B” por lo que este sábado jugarán por las semifinales y una de las dos plazas de ascenso.

Por la mañana, tenían un partido complejo que debían sacar adelante teniendo en cuenta que podía darles la clasificación. Se cruzaron con Entre Ríos y terminaron ganando por 3 a 2, pero no fue sencillo. Pilar Robles abrió la cuenta a los 9 minutos pero empató en el inicio del segundo cuarto Martina Della Ghelfa para las entrerrianas. Recién a los 12 minutos del tercer cuarto, Justina Villén de córner corto puso nuevamente en ventaja a la “Roja” vestida de negro, pero en el cuarto final, volvió a empatar el rival a través de Angelina Hillairet.

La respuesta de las marplatenses fue inmediata porque un minuto después de ese gol, anotó Juana Casais de córner corto para determinar el triunfo que valía en ese momento el pasaje a semifinales.

Sin embargo, por la tarde tenían que cerrar la fase ante Santiago del Estero buscando ser punteras. Con el empate les alcanzaba y a pesar de que estuvieron en ventaja, igualaron 2 a 2. Primero marcó Camila Contreras a los 3 minutos y amplió Justina Villén nuevamente un minuto antes del entretiempo.

Las santiagueñas también querían la punta y fueron por el partido. Sol Buzatto de córner corto marcó a los 3 minutos del último cuarto y a un minuto del final, pero no les alcanzó para llevarse la cima de la zona.

Ahora, Mar del Plata como candidato al ascenso que se les escapó el año pasado, jugarán este sábado la semifinal a las 19.10 ante Misiones que terminó segundo en una zona muy pareja donde no fue líder sólo por diferencia de gol. Será un duro escollo para ir por una de las dos plazas de ascenso y además, el premio mayor de jugar una final.

POSICIONES FINALES

Zona “A”: 1º Litoral 7 ptos, 2º Misiones 7 ptos, 3º Tandil 3 ptos y 4º La Pampa 0 ptos.

Zona “B”: 1º Mar del Plata 7 ptos, 2º Santiago del Estero 5 ptos, 3º Chaco 3 ptos y 4º Entre Ríos 1 pto.

CRONOGRAMA - Sábado 27 de julio

12.10 hs. - Reclasificación del 5º al 8º - Tandil vs. Entre Ríos

12.10 hs. - Reclasificación del 5º al 8º - Chaco vs. La Pampa

19.10 hs. - Semifinal - Litoral vs. Santiago del Estero

19.10 hs. - Semifinal - Mar del Plata vs. Misiones