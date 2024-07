Mar del Plata fue con un objetivo claro al Campeonato Argentino Ascenso “A” en Rosario y esta noche lo consiguió. El equipo de nuestra ciudad venció por 2 a 0 a Misiones en las semifinales y se quedó con una de las dos plazas de ascenso al torneo más importante del país.

Un grupo joven y que, en muchos casos jugaban por primera vez un torneo con el equipo mayor, pudo ser sólido a lo largo de todo el torneo y el partido más importante fue el que mejor jugaron y el primero en el que tuvo el arco en cero, gracias a un gran trabajo defensivo.

El partido fue muy difícil y atravesó diferentes etapas. En algunos casos podían tener el dominio y llegar con peligro, pero también sufrieron varias veces cortos en contra que debían defender con el corazón.

La apertura del marcador se dio en el segundo cuarto a través de un corner corto que anotó Agustina Álvarez y luego pudieron defenderlo con tranquilidad para mantener la ventaja durante un largo tramo.

Entrando al último parcial, cuando tuvo un corto en contra, hizo una buena defensa Mar del Plata y en la contra fue letal. Salió por derecha siendo bien profundas y Valentina Teruggi quedó sola de frente a la arquera. Luego de dejarla atrás, definió al arco vacío para un golazo que le daba tranquilidad al equipo de Manuel Pedroche.

Ya el trabajo estaba hecho porque Misiones no tendría reacción de allí hasta el final y “Mardel” pudo alcanzar aquello que se había propuesto. En el 2025 jugarán entre los ocho mejores equipos del país, pero además todavía tienen una final para jugar el domingo

RESULTADOS DE HOY

Reclasificación - Tandil vs. Entre Ríos 3-2

Reclasificación - Chaco vs. La Pampa 2-1

Semifinal - Litoral vs. Santiago del Estero 3-0

Semifinal - Mar del Plata vs. Misiones 2-0

CRONOGRAMA - Domingo 28 de julio

10.50 hs. - Por el 7° puesto - Entre Ríos vs. La Pampa

12.40 hs. - Por el 5° Puesto - Tandil vs. Chaco

12.40 hs. - Por el 3° Puesto - Santiago del Estero vs. Misiones

16.20 hs. - Por el 1° puesto - Mar del Plata vs. Litoral