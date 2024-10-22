El Seleccionado Marplatense Sub-19 de Hockey logró el doble mérito del ascenso y el campeonato de manera contundente en el Argentino Ascenso “A” que se disputó en Santiago del Estero.

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Sin perder partidos y con jugadoras, en alto nivel, pudieron alzar el trofeo el domingo luego de superar a Bahía Blanca por 3-0. La gran figura de es final fue Candela Ganduglia que anotó los tres goles y, de regreso en la ciudad, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “Fue un torneo durísimo, mucho calor, rivales muy duros, pero súper contentas porque logramos el ascenso y nos consagrarnos campeonas que no es algo menor”.

Desde el inicio, el torneo les mostró que no sería un camino de flores el que recorrerían porque se enfrentaron con el mismo combinado bahiense y terminaron ganando 4-3 después de ir perdiendo 3-1. Eso sería el inicio de todo: "El primer partido nos tocó arrancar perdiendo, fue durísimo, pero destaco la mentalidad positiva que tuvo el equipo para salir a jugarlo, a ganarlo y darlo vuelta. Todas tiramos para el mismo lado y eso marcó el inicio de un gran torneo", remarcó la delantera de Mar del Plata Club.

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Para conseguir un logro tan importante, es fundamental tener un grupo humano a la altura y las chicas construyeron el equipo desde afuera hacia adentro de la cancha: “El grupo realmente fue fundamental, desde el primer momento se dijo que tenía que ser todo positivo, que el objetivo principal era ascender y no tuvimos ningún conflicto, ningún problema, siempre estuvimos sonriendo y con buena onda. Lo que uno se lleva de estos torneos siempre son esas amistades que se hacen con jugadoras de otros clubes. Fue una experiencia buenísima”.

Candela Ganduglia con el trofeo y las medallas que ganó.

El trabajo empezó hace mucho tiempo y silenciosamente porque el plantel de Hernán Mendiola apostó por una intensa preparación para llegar bien al objetivo. “Fue un proceso muy duro, tuvimos muchos amistosos entre semana con lluvia, con mucho frío, tuvimos que aguantar entrenando tres días por semana, afinando detalles. Pudimos jugar contra Tandil que este fin de semana participó del Nacional y trabajamos tanto físicamente como tácticamente. Creo que dio sus frutos todo el esfuerzo que hicimos”, dijo conforme Ganduglia.

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Si bien no terminó como goleadora del torneo, se llevó el premio a la Jugadora Más Valiosa del partido decisivo que es muchísimo aunque ella se quitó mérito: “Me tocó en la final convertir a mí, pero siempre es por y para el equipo. Tres goles en una final no es nada fácil, pero creo que también tuve un poco de suerte", concluyó entre risas.