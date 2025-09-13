La Selección Mar del Plata Sub-14 femenina no pudo alcanzar el primer gran objetivo que tenía en el Campeonato Argentino “B” de la categoría que se disputa en nuestra ciudad. Esta tarde, en el Estadio Panamericano, cayeron por penales australianos ante La Pampa luego de igualar 1-1 y no pudieron meterse en la final. El premio extra era una de las dos plazas de ascenso que ponía el juego el torneo.

Las ilusiones de las chicas de nuestra ciudad estaban intactas porque había atravesado la fase inicial invicta y con un buen rendimiento, pero en el cruce la historia fue distinta. El rival, La Pampa no dejó de insistir nunca y, en los penales terminó encontrando el premio mayor.

En el desarrollo del partido, las emociones fuertes llegaron en el último cuarto. Primero Lucía Verba Quiroga puso en ventaja a las pampeanas, pero a cuatro minutos del cierre, Pilar Tuccella Ginel pudo empatar de corto para que Mar del Plata siguiera en partido.

Al momento de los penales, Mar del Plata empezó errando los primeros dos, pero se recuperó con el tercero y el cuarto. Llegaron igualados en dos al quinto y La Pampa tiró toda la presión anotando primero el suyo. La última definición no fue precisa y las visitante se terminaron llevando el premio grande por 3-2.

La otra plaza de ascenso en el torneo se la llevó Tucumán que venció por 1-0 a Litoral en la otra semifinal y ya sabe que el año que viene estará jugando el Argentino “A”. Ahora tanto tucumanas como pampeanas protagonizarán la final del torneo este domingo a las 15.30.

En la previa, Mar del Plata irá por el tercer puesto del torneo que también significa recibir medallas, enfrentando a Litoral. En la apertura del campeonato para ambos, se midieron por la fase regular y fue un partidazo que terminó 5-4 para la “Roja”.

Por su parte, los caballeros están jugando el Cuadrangular Reclasificatorio del Argentino “A” en Mendoza y esta tarde sufrió una derrota por 6-0 ante Tucumán, por lo que sólo le quedará un partido este domingo para completar su participación. Será desde las 9 de la mañana ante Bahía Blanca.