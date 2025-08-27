La Selección Marplatense Sub-16 femenina afrontará desde este jueves el Campeonato Argentino “B” de la categoría en Monte Hermoso con el objetivo de ser protagonista.

Ads

El debut será en la Zona B, donde se medirá el jueves a las 15 ante La Pampa, continuará el viernes a las 10 frente a Bahía Blanca y cerrará la fase regular el mismo día a las 18 contra Tandil. En esta primera ronda, necesita quedar entre los mejores dos del grupo para avanzar a las semifinales que se jugarán el próximo sábado.

En la Zona A competirán los seleccionados de Litoral, Santiago del Estero, Sudoeste y Asociación del Valle de Chubut.

Ads

El plantel que representará a Mar del Plata estará conformado por:

Arqueras: Josefina Mallo (Mar del Plata Club), Clara Vega (IAE Club).

Defensoras: Indira Retamoza (Talleres), Rosario Cánepa (Pato), Valentina Escalada (Trinity), Morena Quipildor (Mar del Plata Club), Joaquina García Muñoz (IDRA), Pilar Zanardi (Sporting).

Volantes: Renata Fagundez (Trinity), Oihana Enev (Once Unidos), Emilia Tripano (Del Valle), Josefina Blanco Paradela (Pato), Trinidad Villén (Trinity), Morena Marcolini (IAE Club), Candela Gil (Mar del Plata Club), Catalina Estévez (IAE Club).

Delanteras: Emilia Badie (Del Valle), Joaquina Zavaleta (Universitario), Candelaria Loyza (Sporting).

Ads

El cuerpo técnico estará encabezado por el DT Miguel Becco, acompañado por el AT José Vila, el PF Ignacio Ferrari, la Jefa de Equipo Mariela Golfieri, el Analista de Video Facundo Ariel Pérez y el Presidente de la Delegación Pablo Retamoza.

El Seleccionado de Mar del Plata buscará ser protagonista en búsqueda de la final sabiendo que tendrán por delante también un proceso de aprendizaje para seguir mejorando.