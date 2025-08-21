El básquet formativo tendrá su gran cita en Mar del Plata con la disputa del Torneo Provincial U13 Femenino, que comenzará este jueves 21 de agosto y se extenderá hasta el domingo 24.

El escenario principal será el Club Peñarol, aunque también habrá encuentros en Unión, Sporting y Kimberley.

El seleccionado marplatense estará integrado por Sofía Leoni, Jazmín Antonucci, Sara Braco, Nahiara Bengoa, Juana Elías, Agustina Narváez, Guadalupe Canales, Emma Sejas Pasquariello, Mora Acosta, Trinidad Monachi, Abril Herrán, Carola Rossi Bacalini, Tiziana Alessandrini, Lara Baline y Emilia Grassi, con un cuerpo técnico conformado por Manuel Ortiz, Sebastián Alix y Martín Robiglio.

El fixture del certamen quedó diagramado de la siguiente manera:

Jueves 21

Chivilcoy – Junín, 18 horas en Peñarol.

Mar del Plata – Tandil, 20 horas en Peñarol.

San Nicolás – Chivilcoy, 10 horas en Unión.

Tandil – Bahía Blanca, 10 horas en Peñarol.

Junín – San Nicolás, 19.30 horas en Sporting.

Mar del Plata – Bahía Blanca, 19.30 horas en Peñarol.

Quinto puesto: 10.30 horas (tercero Zona Norte vs tercero Zona Sur) en Kimberley.

Semifinal 1: 17.30 horas (primero Zona Norte vs segundo Zona Sur) en Peñarol.

Semifinal 2: 17.30 horas (primero Zona Sur vs segundo Zona Norte) en Peñarol.

Tercer puesto: 9.30 horas en Peñarol.

Final: 11.30 horas en Peñarol.

La Asociación Marplatense de Básquet convocó a toda la comunidad a acercarse y alentar a las jugadoras en este certamen, que promete ser una verdadera fiesta del deporte formativo provincial.

