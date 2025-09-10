Este fin de semana se disputarán los Campeonatos Argentinos Sub-14 con la participación de los equipos masculino y femenino de Mar del Plata. Las damas jugarán como locales en el Estadio Panamericano; mientras que los caballeros lo harán en Mendoza.

El equipo femenino dirigido por Agustina Álvarez, estarán en el Argentino “B” y tiene un plantel integrado por jugadoras de varios equipos de la ciudad pero también de Del Valle de Necochea, Campo de Pato de Balcarce y Polideportivo Villa Gesell lo que lo convierte en un combinado zonal de equipos que compiten en nuestra ciudad.

En la fase regular, Mar del Plata se enfrentará en primer turno este jueves desde las 11.40 en el Estado Panamericano ante Litoral y a las 19.40 en el último partido programado del día, jugará ante Entre Ríos. Para cerrar la fase inicial, el viernes a las 13.20 se medirán con la Federación de la Unión del Centro.

Luego, entre sábado y domingo, como sucede en estos torneos se disputarán las semifinales y la final, pero lo que más importa tiene que ver primero con el objetivo de lograr el ascenso.

Los caballeros, por su parte, viajaron a Mendoza bajo la dirección técnica de Mariano Bischof pero jugarán el Argentino “A”. La diferencia es que tendrán una zona clasificatoria de 3 equipos por lo que debutarán el jueves a las 9 de la mañana ante Mendoza y a las 15.40 se medirán con Entre Ríos cerrando esa instancia. El viernes esperarán para ver si logran la clasificación y por la tarde, se jugarán los cuartos de final.

Luego, el sábado y el domingo llegarán las definiciones de la semana, pero el objetivo inicial pasa por sostenerse entre los mejores del país.

PLANTEL - SELECCIÓN SUB-14 DE MAR DEL PLATA FEMENINA

Malena Viva (IAE)

Martina Garcia Vega (IAE)

Delfina Pezzelato (IDRA)

Mia Jazmin Soto (BANCO PROVINCIA)

Catalina Sposato (BANCO PROVINCIA)

Magdalena Ardanaz (DEL VALLE)

Pilar Tuccella Ginel (DEL VALLE)

Eloisa Kuhn (DEL VALLE)

Maria Paz Monaco (CAMPO DE PATO)

Uma Retamoza (TALLERES)

Mia Rubio (TALLERES)

Lucia Maidana (TRINITY)

Emma Isabella Perucca (TRINITY)

Faustina Pereira Retaco (ONCE UNIDOS)

Lucia Chacon Aisa (UNIVERSITARIO)

Antonina Loustou (SPORTING)

Emma Bernardi Candendo (POLIDEPORTIVO VILLA GESELL)

Sofia Perez Grassano (CET PINAMAR)

Victoria Lew Andino (MAR DEL PLATA CLUB)

Julieta Ciavatta Cabrera (CUDS)

CUERPO TECNICO

Entrenadora: Agustina Álvarez

Asistente Técnico: Joaquín Gentile

PF: Fernando Martín

Cámara: Facundo Giménez

Jefa de Equipo: Michelle Lossendiere

Presidenta de Delegación: Paula Gutiérrez

Selección Caballeros Sub 14 Masculino

Jugadores

Blas Aguerrido

Pedro Caceres

Valentín Julián Delgado

Camilo Echeverría

Lorenzo García Andreatta

Mateo García Grua

Bautista García Muñoz

Juan Ignacio García Zasso

Valentino Garoni

Joaquín Leonarduzzi

Marcos Nahuel Monzón Aguirre

Joaquín Ortiz de la Fuente

Agustín Peralta Casanovas

Lucio Salerno Miccio

Salvador Sallustio

Santino Stagno

Luca Mateo Tirinato

Martín Tourné Freije

Cuerpo Técnico