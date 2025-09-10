Argentinos Sub-14: las damas juegan en Mar del Plata y los varones en Mendoza
El jueves comienzan a disputarse los Campeonatos Argentinos Sub-14. El Seleccionado local jugará en nuestra ciudad el Argentino "B" y los Caballeros el "A" en Mendoza.
Este fin de semana se disputarán los Campeonatos Argentinos Sub-14 con la participación de los equipos masculino y femenino de Mar del Plata. Las damas jugarán como locales en el Estadio Panamericano; mientras que los caballeros lo harán en Mendoza.
El equipo femenino dirigido por Agustina Álvarez, estarán en el Argentino “B” y tiene un plantel integrado por jugadoras de varios equipos de la ciudad pero también de Del Valle de Necochea, Campo de Pato de Balcarce y Polideportivo Villa Gesell lo que lo convierte en un combinado zonal de equipos que compiten en nuestra ciudad.
En la fase regular, Mar del Plata se enfrentará en primer turno este jueves desde las 11.40 en el Estado Panamericano ante Litoral y a las 19.40 en el último partido programado del día, jugará ante Entre Ríos. Para cerrar la fase inicial, el viernes a las 13.20 se medirán con la Federación de la Unión del Centro.
Luego, entre sábado y domingo, como sucede en estos torneos se disputarán las semifinales y la final, pero lo que más importa tiene que ver primero con el objetivo de lograr el ascenso.
Los caballeros, por su parte, viajaron a Mendoza bajo la dirección técnica de Mariano Bischof pero jugarán el Argentino “A”. La diferencia es que tendrán una zona clasificatoria de 3 equipos por lo que debutarán el jueves a las 9 de la mañana ante Mendoza y a las 15.40 se medirán con Entre Ríos cerrando esa instancia. El viernes esperarán para ver si logran la clasificación y por la tarde, se jugarán los cuartos de final.
Luego, el sábado y el domingo llegarán las definiciones de la semana, pero el objetivo inicial pasa por sostenerse entre los mejores del país.
PLANTEL - SELECCIÓN SUB-14 DE MAR DEL PLATA FEMENINA
- Malena Viva (IAE)
- Martina Garcia Vega (IAE)
- Delfina Pezzelato (IDRA)
- Mia Jazmin Soto (BANCO PROVINCIA)
- Catalina Sposato (BANCO PROVINCIA)
- Magdalena Ardanaz (DEL VALLE)
- Pilar Tuccella Ginel (DEL VALLE)
- Eloisa Kuhn (DEL VALLE)
- Maria Paz Monaco (CAMPO DE PATO)
- Uma Retamoza (TALLERES)
- Mia Rubio (TALLERES)
- Lucia Maidana (TRINITY)
- Emma Isabella Perucca (TRINITY)
- Faustina Pereira Retaco (ONCE UNIDOS)
- Lucia Chacon Aisa (UNIVERSITARIO)
- Antonina Loustou (SPORTING)
- Emma Bernardi Candendo (POLIDEPORTIVO VILLA GESELL)
- Sofia Perez Grassano (CET PINAMAR)
- Victoria Lew Andino (MAR DEL PLATA CLUB)
- Julieta Ciavatta Cabrera (CUDS)
CUERPO TECNICO
- Entrenadora: Agustina Álvarez
- Asistente Técnico: Joaquín Gentile
- PF: Fernando Martín
- Cámara: Facundo Giménez
- Jefa de Equipo: Michelle Lossendiere
- Presidenta de Delegación: Paula Gutiérrez
Selección Caballeros Sub 14 Masculino
Jugadores
- Blas Aguerrido
- Pedro Caceres
- Valentín Julián Delgado
- Camilo Echeverría
- Lorenzo García Andreatta
- Mateo García Grua
- Bautista García Muñoz
- Juan Ignacio García Zasso
- Valentino Garoni
- Joaquín Leonarduzzi
- Marcos Nahuel Monzón Aguirre
- Joaquín Ortiz de la Fuente
- Agustín Peralta Casanovas
- Lucio Salerno Miccio
- Salvador Sallustio
- Santino Stagno
- Luca Mateo Tirinato
- Martín Tourné Freije
Cuerpo Técnico
- Presidente de la delegación: Paola Aceste
- Jefe de equipo: Franco Luchina
- Entrenador: Mariano Bischoff
- Preparador físico: Juan Manuel Córdoba
- Asistente técnico 1: Federico Pittolo
- Cámara: Mateo Testa
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión