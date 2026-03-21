Fuertes vientos y lluvias causaron destrozos en el balneario del Club Náutico Mar del Plata
Las ráfagas superaron los 70 km/h y provocaron importantes daños en las estructuras del sector de playa.
Las ráfagas superaron los 70 km/h y provocaron importantes daños en las estructuras del sector de playa.
En los cuartos de final no hubo sorpresas y los cuatro favoritos pasaron a las semis de este viernes. El marplatense Fernando Cavallo quedó eliminado. Resultados y cronograma de mañana.
El torneo que se disputa en el Club Náutico Mar del Plata, consagró como campeones de dobles a los favorito Santiago de la Fuente y Lautaro Falabella mientras que la final de singles la jugarán mañana Lautaro Midón y Daniel Vallejos.
Con Clara Galfré logrando una medalla de oro y otras destacadas actuaciones, el Club Náutico se destacó en la segunda fecha del calendario de la Asociación Marplatense de Remo.
El paraguayo Daniel Vallejo venció en la final a Lautaro Midón en la cancha central del Club Náutico y se quedó con el M25 que se disputó en nuestra ciudad.
El presidente del Club Náutico Mar del Plata habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el día en el que se cumplen 100 años de su fundación.
Augusto Di Leva y María José Chappet, del Club Náutico Mar del Plata, lograron podios en la 3° fecha del Circuito Argentino de SUP Race, destacándose entre los mejores del país.
La organización confía en recuperar las regatas en los próximos días, con definiciones previstas para el domingo.
El presidente del Club Náutico Mar del Plata habló en Marca Deportiva sobre los 99 años de la institución y advirtió sobre los aumentos en los servicios.
Con la disputa de la pre-qualy desde el 25 de agosto, se desarrollará en Mar del Plata el Torneo M25 que organiza el Club Náutico.
La competencia juvenil más importante de la región finalizó con Medal Races decisivas y consagró a los campeones en Optimist, 420 y 29er.
Franco Riquelme Antonetti se impuso en 7 de las regatas disputadas. La competencia se disputó del 2 al 10 de febrero en Adelaida.