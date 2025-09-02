Comenzó oficialmente la actividad en el cuadro principal del M25 de Mar del Plata que se disputa en el Club Náutico y con presencia de los principales favoritos exponiendo sus argumentos para ser protagonistas desde la primera presentación.

Entre los triunfos destacados del día estuvo el marplatense Federico Cavallo que recibió un Wild Card para llegar al cuadro y lo aprovechó venciendo Luciano Ambrogi por 7-5, 1-6 y 6-2 luego de 2 horas y medio de partido. Ahora tendrá que enfrentarse con el qualifier brasilero Bruno Fernández que viene de vencer a Alberto Alvarado, ganador de la Pre-qualy y que también ganó un ticket en el Main Draw.

El otro atractivo pasaba por ver en cancha a los principales candidatos. El paraguayo Daniel Vallejo, número 1 de la pre-clasificación, superó en tres sets a Leonardo Aboian y lo mismo puedo hacer el argentino Lautaro Midón (2) dejando en el camino por 6-2 y 6-1 a Thiago Cigarran.

También tuvieron buenos estrenos el peruano Juan Pablo Varillas, ex número 60 del mundo, que le ganó a Lucca Guercio por 6-3 y 6-1. El que tuvo que trabajar un poco más fue Nicolás Kicker que como tercer favorito, dejó en el camino al brasilero Wilson Leite por 6-3, 2-6 y 6-4.

(Foto: Marina Devo)

Mañana será un día intenso de actividad nuevamente pero se sumará al cronograma el cuadro de dobles, que también tendrá puntos y premio en efectivo en juego para un M25 que ha comenzado muy bien, a pesar del clima en las primeras jornadas.

RESULTADOS DEL DÍA - CUADRO PRINCIPAL

Daniel Vallejo (PAR) [1] d. Leonardo Aboian (ARG) 3-6, 6-1, 6-0

d. Leonardo Aboian (ARG) 3-6, 6-1, 6-0 Mateo Del Pino (ARG) (Q) d. Enzo Lima (BRA) (Q) 6-1, 7-5

d. Enzo Lima (BRA) (Q) 6-1, 7-5 Bruno Fernandez (BRA) (Q) d. Alberto Odiseo Alvarado Berrospi (PER) (WC) 6-3, 6-3

d. Alberto Odiseo Alvarado Berrospi (PER) (WC) 6-3, 6-3 Fernando Cavallo (ARG) (WC) d. Luciano Emanuel Ambrogi (ARG) [7] 7-5, 1-6, 6-3

d. Luciano Emanuel Ambrogi (ARG) [7] 7-5, 1-6, 6-3 Juan Pablo Varillas (PER) [4] d. Lucca Guercio (ARG) (WC) 6-3, 6-1

d. Lucca Guercio (ARG) (WC) 6-3, 6-1 Carlos Maria Zarate (ARG) d. Mateo Carballo (ARG) (Q) 6-0, 7-5

d. Mateo Carballo (ARG) (Q) 6-0, 7-5 Lorenzo Joaquin Rodriguez (ARG) d. Santiago De La Fuente (ARG) 6-1, 6-1

d. Santiago De La Fuente (ARG) 6-1, 6-1 Daniel Dutra Da Silva (BRA) [5] d. Franco Ribero (ARG) 6-3, 6-4

d. Franco Ribero (ARG) 6-3, 6-4 Pedro Sakamoto (BRA) [8] d. Julian Cundom (ARG) (Q) 6-2, 6-3

d. Julian Cundom (ARG) (Q) 6-2, 6-3 Facundo Juarez (ITA) d. Lucio Ratti (ARG) 6-1, 6-2

d. Lucio Ratti (ARG) 6-1, 6-2 Lautaro Agustin Falabella (ARG) d. Nicolas Garcia Longo (ARG) (WC) 7-6(3), 6-1

d. Nicolas Garcia Longo (ARG) (WC) 7-6(3), 6-1 Nicolas Kicker (ARG) [3] d. Wilson Leite (BRA) 6-3, 2-6, 6-4

d. Wilson Leite (BRA) 6-3, 2-6, 6-4 Guido Ivan Justo (ARG) [6] d. Nicolas Bruna (CHI) (Q) 6-0, 6-4

d. Nicolas Bruna (CHI) (Q) 6-0, 6-4 Hernan Casanova (ARG) d. Tadeo Meneo (ARG) (Q) 6-2, 6-1

d. Tadeo Meneo (ARG) (Q) 6-2, 6-1 Bautista Vilicich (ARG) d. Valentin Basel (ARG) (Q) 6-4, 6-3

d. Valentin Basel (ARG) (Q) 6-4, 6-3 Lautaro Midón (ARG) [2] d. Thiago Cigarran (ARG) 6-2 y 6-1

ORDEN DE JUEGO - Miércoles 3 de septiembre

Cancha 1

10:00 – Bruno Fernandez (BRA) vs. Fernando Cavallo (ARG)

A continuación – Juan Pablo Varillas (PER) [4] vs. Carlos Maria Zarate (ARG)

No antes de las 13:00 – Lautaro Agustin Falabella (ARG) vs. Nicolas Kicker (ARG) [3]

A continuación – Hernan Casanova (ARG)/Franco Ariel Vazquez (ARG) vs. Bruno Fernandez (BRA)/Benjamin Ignacio Torres Fernandez (CHI)

No antes de las 15:30 – Santiago De la Fuente (ARG) [1]/Lautaro Agustin Falabella (ARG) [1] vs. Fernando Cavallo (ARG)/Felipe De Dios (ARG)

Cancha 4

10:00 – Bautista Vilicich (ARG) vs. Lautaro Midon (ARG) [2]

A continuación – Daniel Vallejo (PAR) [1] vs. Mateo Del Pino (ARG)

No antes de las 13:00 – Alejandro Bancalari (CHI)/Nicolas Villalon Valdes (CHI) vs. Nicolas Garcia Longo (ARG)/Tomas Martinez (ARG)

A continuación – Tadeo Meneo (ARG)/Bautista Vilicich (ARG) vs. Julian Cundom (ARG)/Lucio Ratti (ARG)

No antes de las 15:30 – Hernando Jose Escurra Isnardi (PAR)/Manuel Mouilleron Salvo (ARG) vs. Daniel Dutra da Silva (BRA) [3]/Wilson Leite (BRA) [3]

Cancha 3

10:00 – Lorenzo Joaquin Rodriguez (ARG) vs. Daniel Dutra da Silva (BRA) [5]

A continuación – Pedro Sakamoto (BRA) [8] vs. Facundo Juarez (ITA)

No antes de las 13:00 – Leonardo Aboian (ARG) [4]/Thiago Cigarran (ARG) [4] vs. Nicolas Bruna (CHI)/Rocco Valente (ARG)

A continuación – Lucca Guercio (ARG)/Lorenzo Joaquin Rodriguez (ARG) vs. Luciano Emanuel Ambrogi (ARG)/Carlos Maria Zarate (ARG)

No antes de las 15:30 – Mateo Del Pino (ARG)/Guido Ivan Justo (ARG) vs. Valentin Basel (ARG) [2]/Franco Ribero (ARG) [2]

Cancha 8

10:00 – Guido Ivan Justo (ARG) [6] vs. Hernan Casanova (ARG)