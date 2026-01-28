La 61ª Semana Internacional del Yachting, organizada por el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino, debió postergar su inicio debido a la ausencia de viento, lo que impidió el debut de la clase ILCA en el tradicional campeonato multiclase.

La flota integrada por 101 embarcaciones de las tres categorías ILCA ingresó al agua a las 10:00, luego de la reunión de timoneles, con un viento inicial de aproximadamente 8 nudos del sector este. Sin embargo, una vez reunidos en la cancha de regatas frente a Playa Grande, la intensidad disminuyó por debajo del mínimo recomendado para competir y, tras una prolongada espera, se dispuso el regreso de todas las embarcaciones a puerto.

Desde la organización indicaron que las condiciones meteorológicas previstas para el resto de la semana son favorables, por lo que confían en poder recuperar las pruebas no disputadas durante esta primera jornada. La clase ILCA compite este año de manera separada del resto de las categorías para evitar superposiciones con el Campeonato Sudamericano.

Las definiciones de las tres categorías ILCA se realizarán mediante las medal races, que se correrán dentro del puerto el domingo a partir de las 11:00. Estas regatas cortas, con puntaje doble, serán transmitidas en vivo por YouTube y también podrán observarse de manera presencial desde el espigón C del Club Náutico Mar del Plata. Allí competirán, entre otros, los representantes argentinos que participarán en los próximos Juegos Panamericanos y Olímpicos.

Por su parte, este viernes 30 se sumarán al evento las regatas de wingfoil, mientras que las restantes categorías -Optimist, 29er y 420- comenzarán su participación a partir del 8 de febrero.

