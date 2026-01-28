Sin condiciones de regata, se postergó la primera jornada de la Semana Internacional del Yachting
La organización confía en recuperar las regatas en los próximos días, con definiciones previstas para el domingo.
La organización confía en recuperar las regatas en los próximos días, con definiciones previstas para el domingo.
Se disputó una nueva jornada de la Semana Internacional del Yachting en la costa y el puerto marplatense con regatas para todas las clases en competencia.
El viento y el mar estuvieron en buenas condiciones para completar el segundo día de acción para la Semana Internacional del Yachting que organiza el Club Náutico y el Yacht Club.
Esta tarde comenzaron a desarrollarse las regatas correspondientes a la 60° edición de la competencia.
Las condiciones del tiempo en Mar del Plata imposibilitaron que en el primer día de la Semana Internacional del Yachting se pudieran realizar regatas.
El próximo lunes comenzará la Semana Internacional de Yachting en Mar del Plata organizada por el Club Náutico.
Final para la clase J70 y la 57 Semana Internacional del Yachting: “NILDO” de las familias Parada-Engelhard fue el ganador
Día 2 de la última etapa de la 57 Semana Internacional del Yachting: Guillermo Parada y su equipo extienden el liderazgo.
Las medal race definieron los ganadores de las clases olímpicas y juveniles de la 57 Semana Internacional del Yachting
Siguen las regatas en la costa marplatense y cambian algunos líderes en la 57° Semana Internacional del Yachting en distintas categorías.
Un viento caprichoso complicó el primer día de regatas de las clases juveniles y adultas de la vela ligera en la 57° Semana Internacional del Yachting.
Franco Greggi y Santiago Bosco resultaron ganadores de Moth y Waszp de la 57 Semana Internacional del Yachting después de la jornada de domingo.