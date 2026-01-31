Con condiciones meteorológicas ideales, se desarrolló este viernes el tercer día de competencia de la 61ª Semana Internacional del Yachting, organizada por el Club Náutico Mar del Plata (CNMP) y el Yacht Club Argentino (YCA). La jornada presentó viento firme de 18 nudos del sector noroeste, cielo despejado y mar arbolado, lo que exigió al máximo a los competidores.

La flota de ILCA completó tres nuevas regatas, alcanzando un total de seis disputadas. En la clase olímpica masculina ILCA 7, el olímpico Francisco Guaragna Rigonat, con parciales de 1, 2 y 1 en la jornada, logró romper el empate de la fecha anterior y se consolidó como líder con 6 puntos netos tras descartar un cuarto puesto. Lo siguen Juan Pablo Cardozo con 10 puntos, luego de obtener resultados de 3, 1 y 4, y el puertorriqueño Pedro Fernández con 12 unidades, quien ocupa el tercer lugar del podio provisorio.

En la clase ILCA 6 se produjeron importantes modificaciones en la tabla de posiciones. La argentina Luciana Cardozo pasó a liderar con 10 puntos netos, tras una actuación consistente con tres segundos puestos. En segundo lugar se ubica la peruana Caterina Romero con 19 puntos, mientras que la israelí Shay Kakon descendió al tercer puesto con 21 unidades luego de ser descalificada por largar pasada (UFD) en la primera regata del día. La misma sanción afectó a la tres veces representante olímpica Lucía Falasca, quien, pese a ganar las tres regatas de la jornada, se posiciona cuarta.

En la clase ILCA 4, el rosarino Juan Sebastián Properzi alcanzó la primera posición con 12 puntos, desplazando a su coterráneo Gino Muscolini, que ahora se ubica tercero. El segundo lugar es ocupado por Félix Mones, quien mostró una destacada regularidad en las condiciones del mar marplatense.

La principal novedad de la jornada fue el debut de los Wingfoils en el interior del puerto. En un circuito dinámico y de alta exigencia, lograron completar cinco regatas. El liderazgo provisorio es para el platense José Rother con 8 puntos, tras ganar tres de las cinco pruebas disputadas. Lo escoltan Exequiel Balbarrey con 11 unidades y Luciano Montero con 19.

