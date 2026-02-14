Con una jornada de sol y viento firme del sector sur, concluyó este viernes en Mar del Plata la segunda etapa de la 61° Semana Internacional del Yachting, el evento náutico juvenil más importante de la región, organizada por el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino, con definiciones ajustadas y cambios de liderazgo en las Medal Races.

En la clase Optimist Timoneles, que reunió a 234 embarcaciones, el argentino Tomás Morteo defendió su liderazgo por mínima diferencia y se consagró campeón con 19 puntos. Lo escoltaron la representante de Brasil Uma Creixell, con 20 unidades, y Miguel Koch, con 39. Completaron los primeros puestos Tomás Molinari con 48 puntos y Gino Pichetti con 53, mientras que Joaquín Figueroa fue el mejor clasificado de Mar del Plata al finalizar en el noveno lugar.

En la categoría Optimist Principiantes se produjo un vuelco en la clasificación general. Andrés Benjamín Marcone se coronó campeón con 39 puntos, seguido por María Julia D’Ottavio con 41 y Lorenzo Agustín Luzuriaga con 52. La Copa Ricardo Caparelli a la mejor marplatense fue para Lourdes Fraschina, que terminó décima, y el premio “Lobito de Mar” al timonel más joven fue para Benigno Ferrari, de apenas seis años.

El puerto marplatense fue escenario de las Medal Races, regatas de puntaje doble reservadas para los diez mejores clasificados, donde se registraron definiciones de alto dramatismo. En la clase 420, los hermanos Joaquín y Franco Blousson recuperaron la punta en la última instancia y se quedaron con el título con 52 puntos. Andrés López Oriolo y Vito Torino escalaron al segundo lugar con 54 unidades, relegando al tercer puesto a la tripulación Warburg-Burg. La mejor dupla femenina fue la integrada por Lola Varela y Faustina Busch, cuartas en la general.

En la clase 29er, el duelo entre los hermanos Cozar se resolvió a favor del menor. Nicolás Cozar y Lucio Fenouil ganaron la Medal Race de punta a punta y saltaron del segundo al primer puesto para consagrarse campeones. El segundo lugar fue para Félix Llauro y Lucas Cozar, y el tercero para Olivia Riesgo y Martín Díaz. El reconocimiento a la mejor tripulación femenina correspondió a Amparo Stupenengo y Agustina Argüelles, sextas en la clasificación general.

La competencia culminó con la ceremonia de premiación en el court central del Club Náutico Mar del Plata, ante un importante marco de público y autoridades.