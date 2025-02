La primera etapa de la 60° Semana Internacional del Yachting que organizan el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino tuvo una definición vibrante con regatas y medal races disputadas en el interior del puerto de la ciudad.

Estaba previsto que antes de las medal races corrieran los optimist principiantes en las aguas del puerto y los timoneles en mar abierto, sin embargo la ciudad amaneció con rachas de más de 30 nudos del N.O. y el chairman Martín Jenkins decidió suspender la regata de principiantes y que la flota de oro de optimist timoneles disputara una única regata adentro del puerto, que fue una especie de medal race, ya que el recorrido fue bastante corto y contó con numeroso público viendo la acción desde el espigón C.

El ganador de la prueba fue el norteamericano Gandy Wills y, curiosamente para los cuatro primeros, este fue su peor regata, la que descartaron. Por lo tanto, no cambió la clasificación general con Tomás Morteo del YCA llevándose el primer puesto de la general, mientras que en segundo puesto quedó Juan Sebastián Properzi del RRC y tercero Gino Pichetti del CNSP. El mejor timonel local fue Joaquín Figueroa en el puesto 11. Como los principiantes no corrieron regatas, tampoco se alteraron las posiciones y por primera vez ganó el campeonato un timonel surgido de la escuela de vela social capitanes de barrio, Romeo Nieva Orellana, segundo fue Joaquín Meollo del RRC y tercero Lucas Salvatierra del CPNLB.

(Foto: Matías Capizzano)

El resto de las categorías definieron sus podios en medal races, que son regatas cortas y arbitradas con puntaje doble y no descartable pero que solo pueden correr los 10 primeros clasificados. Para cuando la clase 420 se disponía a correr su primera medal, el viento ya había rotado al sur y aumentado a más de 25 nudos con rachas por encima de los 30. En esas condiciones, la dupla Rosso-Dedico llegó en primer lugar a la primera boya con los anteriores líderes Warburg-Burg muy por detrás. Los punteros izaron el spi y salieron disparados, pero en la mitad de la popa tumbaron y no se pudieron recuperar. Viendo la situación, el resto de la flota no izó spi y un 7mo puesto le alcanzó a Federico Warburg y Gian Franco Dadico (CNSI) para ratificar el primer puesto.

Posteriormente fue la medal de ILCA4, donde el rosarino Lucas Vogt ya tenía el primer puesto asegurado y pese a quedar 6to en esta última prueba, se llevó el campeonato. En segundo lugar quedó el peruano Salvador Marchena, mientras que el uruguayo Alan Mathisson aprovechó su segundo puesto en esta regata definitoria para sacarle el tercer escalón del podio a la rosarina Clara Sabattini.

(Foto: Matías Capizzano)

Parecía que el viento había bajado a menos de 25 nudos y en esas condiciones se corrió una frenética medal de la clase 29er. La batalla estaba dada entre dos timoneles locales: Guido Van Avermaete (YCA) y Juanita Escalante (CNMP). Juanita había ganado la SIY anterior y Guido vino por revancha y, junto con su compañero Agustín Frey (CUBA), no mostraron fisuras y ganaron la regata de gran forma. El segundo escalón del podio lo ocupó Escalante-Fenouil, mientras que terceros fueron Félix Llauro y Juani Crespo (YCA).

En la medal de ILCA 6, la que ganara entre Lucia Falasca y Luciana Cardozo, se llevaría el campeonato ya que estaban separadas por menos de 1 punto. Falasca largó mejor y cubrió a su rival por todo el recorrido sin darle oportunidades de sobrepaso. El tercer lugar del podio fue para la peruana Caterina Romero, quedando en 4to lugar el platense Joaquín Galvan, quien también ganó la categoría junior.

(Foto: Matías Capizzano)

La última medal race fue la de la categoría ILCA7, donde el representante olímpico Pancho Guaragna había ganado todas las regatas de flota disputadas, pero no podía descuidarse porque Juan Pablo Cardozo, habiendo salido segundo en todas las pruebas, aún tenía chances matemáticas y esperaba un milagro. Guaragna largó mejor y venía dominando a Cardozo pero en la segunda ceñida lo descuido y Cardozo aprovechó su oportunidad para tomar la delantera y ganar la medal que no cambió la tabla de posiciones, quedando primero Guaragna, segundo Cardozo mientras que ascendiendo al tercer lugar del podio Pedro Pinto, que al quedar tercero en la medal logró, sobrepasar al junior Ramón Frenea.

A las 19 en la cancha 1 del CNMP y con un gran marco de público, se realizó la ceremonia de premiación de este gran evento.

Cabe mencionar que el próximo fin de semana será el turno de las clases voladoras, Moth, Waszp y el debut del Wingfoi, quedando la competencia para los barcos de quilla, los snipe y catamaranes F18 para el último fin de semana.