Mar del Plata celebró este martes sus 152 años con una jornada de sol y regatas en el marco de la 61ª Semana Internacional del Yachting, organizada por el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino, donde las flotas pudieron salir al agua recién a las 14:00 debido a la falta inicial de viento.

Ads

La actividad comenzó con una brisa muy leve del sector este-noreste que fue aumentando gradualmente, lo que permitió que todas las categorías completaran las pruebas pendientes y avanzaran en las posiciones generales del campeonato.

En la clase Optimist Timoneles, con 234 embarcaciones y cinco regatas disputadas, el nuevo líder es Tomás Morteo, quien con dos triunfos consecutivos suma seis puntos y desplazó del primer lugar a la brasileña Uma Creixell, que acumula 12 unidades. El podio provisorio lo completa Francisco Balbuena con 13 puntos, seguido por Tomás Calvo y Tomás Molinari.

Ads

Puede interesarte

En Optimist Principiantes, con 184 barcos y seis regatas cumplidas, Lucas Calvo mantiene el liderazgo con 10 puntos tras la aplicación del descarte. Lo escolta María Julia D’Ottavio con 13 unidades, mientras que Valentino Repetto se ubica tercero con 20 puntos, luego de ganar las tres regatas disputadas durante la jornada.

Las clases juveniles 420 y 29er aprovecharon el viento térmico del atardecer para sumar regatas clave en sus selectivos rumbo a los mundiales de World Sailing. En la clase 420, Joaquín y Franco Blousson continúan en lo más alto con 19 puntos, seguidos por Lola Varela y Faustina Bush con 24, apenas uno por delante de Federico Warburg y Gaspar Burg.

Ads

En la clase 29er, tras cinco regatas, los nuevos punteros son Félix Llauro y Lucas Cozar con 20 puntos, relegando al segundo lugar a Nicolás Cozar y Lucio Fenouil con 22. El tercer puesto lo ocupan Carolina y Camilo Barceló con 28 unidades.