Club Nautico

Mar del Plata celebró su aniversario con regatas en la 61ª Semana Internacional del Yachting
La competencia avanzó con viento leve y cambios en los liderazgos de Optimist, 420 y 29er, tras una jornada de espera en tierra.
La competencia avanzó con viento leve y cambios en los liderazgos de Optimist, 420 y 29er, tras una jornada de espera en tierra.
Este jueves se abre la fase de grupos en las distintas instancias de la SuperLiga de Hockey donde participarán los marplatenses Sporting, Mar del Plata Club, MDQ 06 HC y Náutico.
Mar del Plata Club y MDQ 06 HC perdieron en las semifinales de la SuperLiga de Hockey. Además, Sporting ganó y Náutico cayó en reclasificación.
Es a través de un programa municipal que busca fomentar el desarrollo de habilidades como la disciplina, la concentración y la confianza.