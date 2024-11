Como todos los sábados, la zona costera del Club Náutico se vio repleta de jóvenes pertenecientes a casas de abrigo de la ciudad que aprenden stand up paddle a través de un programa municipal que busca fomentar el desarrollo de habilidades como la disciplina, la concentración y la confianza, a través de un entrenamiento personalizado que se adapta a las necesidades de cada participante.

Desde su creación en noviembre de 2022, más de 40 chicos de las casas de abrigo como el Hogar Gayone, la Casa de los Amigos y la institución Carlos Arenaza han participado del proyecto, que actualmente cuenta con 15 asistentes regulares.

Los jóvenes participan de clases de stand up paddle bajo la supervisión de un equipo docente compuesto por profesores de educación física, instructores de SUP y guardavidas. Entre los docentes se destacan reconocidos referentes del deporte, como Rodrigo Casón, ex entrenador de la Selección Argentina de SUP Race, y los campeones panamericanos Juliana González y Franco Faccin. El equipo se completa con la profesora Claudia Indarte y la instructora Leslie Barrera.

Desde la Municipalidad se indicó que la práctica del stand up paddle “requiere mantener una postura que implica sacar el pecho hacia adelante y mirar al frente, lo que simboliza el esfuerzo y la perseverancia necesarios tanto en el deporte como en el crecimiento personal”. Además de la práctica deportiva, cada jornada concluye con una merienda en la que los jóvenes comparten experiencias y reflexiones con el equipo docente y los profesionales de la Dirección de Niñez.

Recientemente, el Concejo Deliberante aprobó la creación formal de la Escuela Municipal de Stand Up Paddle, que tiene como objetivo brindar a estos jóvenes un espacio de adaptación al medio acuático, así como la posibilidad de explorar nuevos ámbitos de aprendizaje y desarrollo personal a través de la práctica deportiva. Este reconocimiento formal establece una articulación con el Emder, y prevé la implementación de espacios de adaptación acuática en los polideportivos barriales, ampliando las opciones de estímulo deportivo para los jóvenes de nuestra ciudad.

El convenio con el Club Náutico, que facilita el uso de vestuarios y áreas comunes, refuerza la propuesta como un espacio integral que promueve la inclusión, el deporte y el bienestar de los chicos que residen en los hogares convivenciales.