En un día de muchas emociones, el Club Náutico Mar del Plata llegó a cumplir 100 años. Desde aquél 25 de marzo de 1925 hasta hoy, la historia ha sido escrita con letras mayúsculas para uno de los clubes emblemáticos de la ciudad.

El presidente de la institución, Juan Agra habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) en una fecha particular: “La verdad que no es fácil llegar a los 100 años, tanto personalmente, mucho más difícil para una institución. Hoy llegó el día, un día muy esperado, de mucha emoción, porque hay muchos recuerdos que vienen a la cabeza en una fecha tan especial”.

Si bien originalmente se pensó como un club de actividades náuticas, se fue creciendo en distintos aspectos y así lo remarcó Agra: “Hoy en el club se practican 36 actividades, desde culturales, recreativas y deportivas. Todas en este momento están teniendo figuras que se destacan en la faz deportiva y lo que más me llama la atención, aunque no es para lo que trabajamos, es la vida social del club. Acá es común ver a las familias que vienen a la mañana temprano un sábado, los chicos hacen determinada actividad, o están en el mini-club, otros practican deportes, clases de spinning o de pilates, gimnasio, y se quedan porque a la noche terminan cenando. Entonces hacen su vida un sábado, un domingo acá en el club. Lo que más me llama la atención es cómo hemos podido lograr en el paso de todos estos años que predomine la actividad social sin descuidar la faz deportiva”.

Tener espacios para todos los socios ha sido siempre un desafío para cualquier club y más aún para el Náutico que ha sabido desarrollarse y actualizarse: “ese es nuestro desafío principal, que aquel que le interesa la propuesta del club para su familia, encuentre el lugar y la infraestructura adecuada para ese esparcimiento. En el año 2018 planificamos lo que iba a ser el futuro del club. Hicimos un plan máster de crecimiento y afortunadamente la cantidad de socios que tenemos nos permite ir cumpliendo todas y cada una de las etapas previstas”.

En lo particular, le tocó el honor de figurar en los libros como el presidente de los 100 años del club y es algo que también cala profundo en Juan Agra: “tengo 44 años de socio, 20 años en distintos puestos de Comisión Directiva, la más importante la función de tesorero por mi formación de contador público y licenciado en Administración. Me he planteado varias veces, qué significaba el club para mí y la verdad que hasta podría decir egoístamente, que trabajé para que mis hijos crecieran dentro del club y hoy mis hijos ven crecer a mis nietos en el club. Eso es lo que significa el club para mí, el lugar que acompaña a nuestra casa, el lugar de esparcimiento, donde pasarla bien, compartir con amigos, compañeros, una actividad deportiva, una actividad social, pero también ver crecer a los chicos, que no hay nada mejor que una actividad deportiva para el crecimiento de la juventud”.

Un día muy especial dentro de una serie de festejos que se vienen realizando desde hace un tiempo a esta parte. La actividad de los clubes es central en las vidas de las personas, las familias se organizan en torno a las mismas y tener un espacio como el Club Náutico que hace 100 años que viene creciendo, es un orgullo para la ciudad.